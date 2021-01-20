Carnaval não é feriado: veja como ficam as folgas nos diferentes setores

Bloco Amigos da Onça nas ruas do Centro de Vitória em 2020 Crédito: Fernando Madeira

Atualização Após a publicação original, a reportagem foi sendo atualizada para incluir as decisões sobre folga no carnaval tomadas pelo setor de educação, pela Prefeitura de Vitória e pelo governo do Estado.

Os dias de carnaval não estão no calendário oficial de feriados do Espírito Santo. O que ocorre, tradicionalmente, é que as terças da festa de Momo são tratadas pelo poder público e privado como ponto facultativo, garantindo dias de folga para muitos trabalhadores. Entretanto, a folia em 2021 não será igual as de anos anteriores.

"A recomendação é não fazer festa de rua. Nem por municípios nem festas particulares. Essa é orientação para o carnaval e para todos os outros dias", ressaltou o governador Renato Casagrande.

Para que a terça-feira de carnaval e a quarta-feira de cinzas sejam reconhecidas como feriado, é necessário ter a determinação aprovada em lei. Alguns Estados e municípios brasileiros têm uma legislação específica para isso, o que não é o caso para os governos federal, do Espírito Santo , nem das prefeituras capixabas.



O que ocorre anualmente é a publicação de decretos por cada uma dos entes orientando ponto facultativo nesse período. O governador do Estado afirmou que deve decidir nesta semana se haverá ou não folga para os servidores estaduais este ano no período de carnaval.

Já a União decretou que entre os dias 15 e 17 de fevereiro, às 14 horas será ponto facultativo para os servidores federais. O calendário foi publicado no Diário Oficial da União do dia 4 de janeiro de 2021.

Da mesma forma, as empresas privadas podem optar por dar ou não a folga de carnaval para os funcionários. Este ano, cada setor tem uma orientação diferente. Veja detalhes abaixo:



COMÉRCIO

Em comunicado enviado aos empresários do setor na última terça-feira (19), a Federação do Comércio no Espírito Santo (Fecomércio-ES)orientou os estabelecimentos a abrir as portas normalmente durante o carnaval , já que a data não é considerada feriado e festas não serão permitidas.

Segundo o presidente da entidade, José Lino Sepulcri, sem as tradicionais comemorações de carnaval, vetadas para evitar aglomerações, ele acredita que mais comerciantes vão decidir ficar abertos. Ele lembra que a convenção coletiva dos trabalhadores do setor só entende como feriado o Natal, o Ano Novo e o Dia do Trabalhador.

SUPERMERCADO

Em anos anteriores, as lojas de supermercados funcionaram todos os dias do carnaval, embora algumas abriram com horário reduzido. Para este ano, o superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, informou que ainda aguarda a definição do governo estadual sobre o ponto facultativo para que se tenha uma decisão sobre o tempo de abertura do estabelecimentos.

BARES E RESTAURANTES

A orientação do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares) é de funcionamento normal durante os dias de carnaval, para tentar recuperar as perdas do ano.

“A orientação é não fechar, mas a decisão cabe a cada proprietário. A iniciativa tem como objetivo recuperar os prejuízos que tivemos durante as restrições impostas pelo governo”, ressaltou o presidente da entidade, Rodrigo Vervloet.

HOTÉIS E POUSADAS

O setor de hotéis e pousadas, tradicionalmente, já fica aberto durante o carnaval, quando recebe muitos turistas. Contudo, com o cancelamento das festas em diversos municípios, o segmento teve que se adaptar à nova realidade imposta pela doença.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo (ABIH), Gustavo Guimarães, destacou que, em anos anteriores, a venda de pacotes ocorria de 5 a 7 diárias e que este ano, os estabelecimentos passaram a trabalhar com 3 a 5 diárias.

“Por ser ponto facultativo, muitas cidades, como as de Minas Gerais, já cancelaram a folga, o que motiva o cancelamento de muitas viagens. A procura até chegou a aumentar, mas com o aumento no número de casos muitas viagens foram canceladas”, avaliou.

INDÚSTRIA

Por não se tratar de feriado nacional, a indústria deve seguir o que está determinado nas convenções trabalhistas de cada área. Em alguns casos, há determinação da concessão da folga, porém com a compensação de horas em outros dias.



“A direção da empresa precisa verificar o que está acordado. A prática (de dar a folga e compensar depois) é feita por diversas organizações, como a Vale e ArcelorMittal, há vários anos”, exemplificou o vice-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Fernando Otávio Campos.



CONSTRUÇÃO CIVIL

A construção civil também trabalha com compensação de horas. De acordo com o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon), Paulo Baraona, a metodologia deve ser mantida como nos anos anteriores. “Pode haver a compensação de segunda e quarta, por exemplo. Isso vai depender de cada empresa”, disse.

EDUCAÇÃO

O Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo decidiu, em reunião na tarde de quinta-feira (21), manter o que estava acordado na convenção da categoria. Dessa forma, as escolas não funcionarão na segunda-feira e na terça de carnaval

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) informou que o calendário acadêmico do semestre letivo especial 2020/2, mantém os dias 15 e 16 de fevereiro como ponto facultativo. No dia 17, a quarta-feira de cinzas, o expediente começará depois das 14 horas. No entanto, os servidores que atuam em atividades essenciais, tal como no Hospital Universitário, manterão suas atividades normalmente.

GOVERNO DO ES

O governador Renato Casagrande decretou ponto facultativo na segunda-feira do dia 15 de fevereiro, na terça-feira de carnaval (16 de fevereiro) e até as 12h da Quarta-Feira de Cinzas (17).

A decisão vale para órgãos da administração direta e nas entidades da administração indireta do Poder Executivo Estadual. Já os órgãos que desempenham serviços essenciais, como as polícias e os hospitais, não estão incluídos no decreto. Esse decreto não tem nenhuma influência em qualquer outra atividade econômica.

PREFEITURAS

A Prefeitura de Viana informou que está seguindo o calendário oficial do governo e que, até o momento, mantém suspensas as comemorações de carnaval. “Sendo assim, a rede pública municipal manterá as unidades funcionando normalmente, já que no município essas festividades não constam como feriado.”

A Secretaria Municipal de Gestão (Semge) de Cariacica havia informado que vai aguardar uma definição do governo do Estado sobre o tema para decidir sobre o funcionamento no carnaval. Já a Prefeitura Guarapari informou que ainda não há definição sobre ponto facultativo.

A Prefeitura da Serra informou que não existe legislação municipal no município que determine o carnaval como feriado. Ainda de acordo com município, outras questões relacionadas ao período, como ponto facultativo para os servidores, estão sendo analisadas.