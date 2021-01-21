Escolas particulares do ES decidem manter folga no carnaval

Escolas mantém suspensão de aulas para carnaval de 2021 Crédito: Dids/Pexels

Em uma reunião na tarde desta quinta-feira (20), o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe) decidiu manter a suspensão das atividades no carnaval. A data seguirá como ponto facultativo para professores, auxiliares administrativos e, consequentemente, alunos.



O superintendente do Sinepe, Geraldo Diório, explicou que o ponto facultativo para os trabalhadores das escolas durante o carnaval é estabelecido por convenção coletiva. “A discussão aconteceu sobre a possibilidade do carnaval acontecer em outra época do ano, mas seguimos o que está acordado em assembleia e as escolas não terão aula”, disse.

Apesar de tradicionalmente ser considerado feriado, o carnaval não o é. Isso porque não há lei federal que o regulamente dessa forma no Brasil. Estados e municípios brasileiros até podem criar legislações específicas a esse respeito, mas não é o caso do Espírito Santo e das cidades capixabas.

Nesse caso, anualmente, o poder público precisa publicar um decreto considerando o período como ponto facultativo ou não. No caso das empresas, elas precisam seguir o que estabelece as convenções coletivas de cada categoria. Em algumas, por exemplo, está prevista a folga de carnaval, mas as horas são repostas em outros dias.



ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA UFES E DO IFES TAMBÉM TERÃO FOLGA

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) afirmou disse que o calendário acadêmico do semestre letivo especial 2020/2 mantém os dias 15 e 16 de fevereiro como ponto facultativo (segunda e terça-feira de carnaval). No dia 17, quarta-feira de cinzas, o expediente começará depois das 14 horas.

A medida, porém, não vale para os servidores que atuam em atividades essenciais na universidade, como no Hospital Universitário. Esses manterão as atividades normalmente.