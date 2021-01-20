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Folga dos servidores

Governador do ES decide esta semana se carnaval será ponto facultativo

Sem a possibilidade das tradicionais festas de rua, governo estadual vai definir se os servidores terão ou não que trabalhar normalmente na data
Luiza Marcondes

Luiza Marcondes

Publicado em 

20 jan 2021 às 18:59

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 18:59

Casagrande em São Paulo
Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande Crédito: Reprodução/Facebook
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), vai analisar se os dias de carnaval, que neste ano caem entre 14 e 16 de fevereiro, serão considerados ponto facultativo para os servidores estaduais. O Estado não considerada a data um feriado, então fica a critério do empregador dispensar os funcionários ou não.
Por causa da pandemia do novo coronavírus, eventos de rua, públicos ou privados, estão proibidos. O secretário de Estado de Saúde, Nésio Fernandes, disse que, apesar do início da imunização contra a doença, a quantidade de doses aplicadas até o Carnaval não será suficiente para uma imunidade coletiva segura. Com isso, nenhum município está autorizado a fazer festas no carnaval.

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Governo do ES decide manter ponto facultativo no carnaval

Em entrevista à CBN Vitória nesta quarta-feira (20), Casagrande informou que vai analisar com a equipe técnica ainda esta semana se a terça-feira de Carnaval será considerado ponto facultativo para os servidores do Estado ou se eles deverão trabalhar normalmente. Em 2020, o governo estadual decretou ponto facultativo nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro (segunda, terça e quarta-feira) com exceção dos serviços essenciais.
Governador do ES decide esta semana se carnaval será ponto facultativo
“Ainda vamos definir sobre o ponto facultativo. A recomendação é de não fazer festa de rua. Nem por municípios e nem festas particulares. Nós não recomendamos e nem permitimos, estamos recomendando que não se faça festa. Essa é a orientação para o Carnaval e para todos os outros dias. Agora, a questão do ponto facultativo é de que existe uma cultura, no período de Carnaval, de liberar a terça-feira. Eu vou me reunir para tomar a decisão nessa semana ainda”, informou o governador.
Como não está no calendário nacional, decretar feriado no Carnaval depende de cada Estado ou município. No Espírito Santo não há lei sobre a questão. No entanto, empresas, prefeituras e outras instituições, tradicionalmente, liberam os funcionários da segunda-feira até a metade do dia da quarta-feira de Cinzas.

ESTADO DECIDE MANTER PONTO FACULTATIVO

A decisão foi publicada nesta sexta-feira (22) no Diário Oficial do Estado. O governo decidiu manter o tradicional ponto facultativo de carnaval para os servidores estaduais
A decisão vale para órgãos da administração direta e nas entidades da administração indireta do Poder Executivo Estadual. Já os órgãos que desempenham serviços essenciais, como as polícias e os hospitais, não estão incluídos no decreto.

Atualização

22/01/2021 - 7:46
A publicação foi atualizada após a decisão do governo do Estado, publicada nesta sexta-feira (22), de manter o ponto facultativo de carnaval.

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