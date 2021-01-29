Folga no carnaval: veja a decisão de prefeituras do ES sobre o ponto facultativo

Carnaval de Vitória em 2020: sem festas de rua, carnaval será de trabalho para muitos Crédito: Ricardo Medeiros

pandemia do coronavírus fez muitos trabalhadores se atentarem pela primeira vez para um fato: os dias de carnaval não são feriado, nem federal nem estadual no Espírito Santo . O que acontecia na verdade é que, com as tradicionais festas, o poder público decretava ponto facultativo para os servidores todos os anos e as empresas davam folgas para os funcionários.

Em Vitória e na Serra , as prefeituras decidiram cancelar o ponto facultativo e anunciaram que as repartições públicas terão expediente normal.

Cariacica e Já em Vila Velha Linhares , por exemplo, a folga de carnaval dos servidores públicos municipais foi mantida.

A Gazeta questionou as maiores cidades do Estado sobre o posicionamento quanto ao carnaval e traz a seguir a lista com a decisão de cada prefeitura. Esta publicação será atualizada a medida que mais municípios definirem como será o funcionamento.

VEJA COMO FICA O CARNAVAL EM MUNICÍPIOS DO ES

Vitória

Prefeitura de Vitória suspendeu o ponto facultativo no carnaval por considerar que a realização de eventos de grande porte na capital depende, diretamente, do calendário de vacinação contra o coronavírus.

Com a decisão, o expediente administrativo nos órgãos públicos municipais da Capital ocorrerá normalmente entre os dias 15 e 17 de fevereiro.

Vila Velha

Prefeitura de Vila Velha informou que nos dias 15 e 16 de fevereiro, ou seja, na segunda e na terça-feira de carnaval, haverá ponto facultativo.

Serra

Prefeitura da Serra decidiu que os servidores não terão folga no carnaval. Portanto, os dias 15, 16 e 17 de fevereiro serão de trabalho normal na cidade.

Segundo a administração municipal, a decisão foi tomada com base nos números do mapa de risco da pandemia do novo coronavírus. A Serra é o segundo município com mais mortes por causa do vírus e acumula 35.992 casos confirmados da doença.

Cariacica

Prefeitura de Cariacica informou que o carnaval foi considerado ponto facultativo no município. O decreto estabelece que não haverá expediente na segunda, na terça de carnaval e nem na quarta-feira de cinzas (17).

Linhares

Prefeitura de Linhares decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais durante o período do carnaval. De acordo com a publicação, não haverá expediente nos órgãos das administrações direta e indireta nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2021.

A medida exclui as instituições que desempenham serviços essenciais, que tenham o funcionamento ininterrupto ou regime de escala, como o Hospital Geral de Linhares (HGL), a Central de Ambulâncias e o plantão da Guarda Civil Municipal no 153.

Colatina

Prefeitura de Colatina decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 15 e 16 de fevereiro (segunda e terça-feira) de carnaval. No dia 17, quarta-feira de cinzas, o expediente retoma normalmente a partir de 12h.

Cachoeiro de Itapemirim



A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim afirmou em nota que vai seguir o Governo do Estado e manter o ponto facultativo no carnaval.

Fundão

A Prefeitura de Fundão decretou ponto facultativo para os dias 15 e 16 de fevereiro.

São Mateus

De acordo com decreto da Prefeitura de São Mateus , não haverá expediente na prefeitura na segunda e terça-feira de carnaval. A paralisação dos serviços nas repartições não se estende aos órgãos que prestam serviços essenciais.

Aracruz

Prefeitura de Aracruz informou que manteve o ponto facultativo na segunda (15) e terça (16) e também na quarta-feira de cinzas (17).

Nova Venécia

Prefeitura de Nova Venécia decidiu que haverá ponto facultativo na segunda e na terça-feira de carnaval.

Santa Maria de Jetibá

A Prefeitura de Santa Maria de Jetibá informou que haverá ponto facultativo nos dias 15, 16 e 17.

OUTRAS CIDADES

A Gazeta procurou outros municípios. A procurou outros municípios. Prefeitura de Viana informou que ainda não tem definição sobre a data. Já as administrações de Guarapari não deram retorno. O texto será atualizado quando forem enviadas as informações.