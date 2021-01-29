Carnaval: Aracruz cancela blocos e trios, mas mantém feriado na cidade

Aracruz cancela carnaval e anuncia ação contra aglomerações Crédito: SECOM - Aracruz

Tradicionalmente, Aracruz costuma contar com uma programação cultural que se estende por todo o feriado de Carnaval. Praias como a Barra do Sahy, Santa Cruz e Mar Azul são procuradas por turistas, que buscam aproveitar as belezas naturais do litoral e curtir as atrações durante o verão e Carnaval.

Em 2021, no entanto, a curtição terá que ser realizada com mais cautela. Nesta quarta-feira (27), a Prefeitura de Aracruz se reuniu com a Polícia Militar para planejar ações contra aglomerações e fazer valer as restrições impostas pela pandemia.

PONTO FACULTATIVO E COMÉRCIO FECHADO

Com relação ao funcionamento do comércio no município, a prefeitura informou que Aracruz terá ponto facultativo na segunda (15) e terça-feira (16) de Carnaval, e também na Quarta-feira de Cinzas (17). Além do cancelamento da programação de eventos e com a presença de policiais militares coibindo as aglomerações, Aracruz ficará com o comércio fechado no feriado de carnaval.

Segundo José Luiz Kirmse, membro da diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracruz (CDL), o objetivo do fechamento do comércio nos dias 15 e 16 é uma tentativa de ajudar a conter a pandemia. "Nós trabalhamos a mais no natal, quando estava permitido a abertura do comércio e decidimos usar esses dois dias de carnaval para compensar esse trabalho extra. É um descanso para os funcionários, um pequeno 'lockdown' para ajudar a conter a pandemia", afirma.

PANDEMIA EM ARACRUZ