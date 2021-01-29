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Comércio fechado

Carnaval: Aracruz cancela blocos e trios, mas mantém feriado na cidade

Por conta da pandemia, o município não terá eventos no litoral e contará com a ajuda da Polícia Militar para conter aglomerações. Comércio ficará fechado na segunda (15) e terça-feira (16) de Carnaval e também na Quarta-feira de Cinzas (17)

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 09:44

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 jan 2021 às 09:44
Aracruz cancela carnaval e anuncia ofensiva contra aglomerações
Aracruz cancela carnaval e anuncia ação contra aglomerações Crédito: SECOM - Aracruz
Nada de marchinhas, trios elétricos, bandas e shows. As praias e a sede de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, não terão eventos de Carnaval em 2021. A Prefeitura anunciou que, por conta da pandemia da Covid-19, não realizará nenhuma atividade carnavalesca e que fará uma ofensiva, junto à Polícia Militar, para coibir aglomerações. A administração municipal, entretanto, manteve o ponto facultativo na segunda (15) e terça-feira (16) de Carnaval, e também na Quarta-feira de Cinzas (17).
Tradicionalmente, Aracruz costuma contar com uma programação cultural que se estende por todo o feriado de Carnaval. Praias como a Barra do Sahy, Santa Cruz e Mar Azul são procuradas por turistas, que buscam aproveitar as belezas naturais do litoral e curtir as atrações durante o verão e Carnaval.
Em 2021, no entanto, a curtição terá que ser realizada com mais cautela. Nesta quarta-feira (27), a Prefeitura de Aracruz se reuniu com a Polícia Militar para planejar ações contra aglomerações e fazer valer as restrições impostas pela pandemia.

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PONTO FACULTATIVO E COMÉRCIO FECHADO

Com relação ao funcionamento do comércio no município, a prefeitura informou que Aracruz terá ponto facultativo na segunda (15) e terça-feira (16) de Carnaval, e também na Quarta-feira de Cinzas (17). Além do cancelamento da programação de eventos e com a presença de policiais militares coibindo as aglomerações, Aracruz ficará com o comércio fechado no feriado de carnaval.
Segundo José Luiz Kirmse, membro da diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracruz (CDL), o objetivo do fechamento do comércio nos dias 15 e 16 é uma tentativa de ajudar a conter a pandemia. "Nós trabalhamos a mais no natal, quando estava permitido a abertura do comércio e decidimos usar esses dois dias de carnaval para compensar esse trabalho extra. É um descanso para os funcionários, um pequeno 'lockdown' para ajudar a conter a pandemia", afirma.

PANDEMIA EM ARACRUZ

Aracruz está no risco moderado no último mapa de risco divulgado pelo governo do ES. Até o momento, o município tem 9.359 casos de Covid-19 confirmados, 8.246 pessoas curadas e 123 óbitos. 2.909 indígenas, idosos e profissionais da saúde foram vacinados. 

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