Dupla é presa por matar homem e abandonar corpo às margens de rio no ES

Dois homens foram presos na quarta-feira (29) suspeitos de matar Devanir Amâncio da Silva, de 46 anos, a pauladas em Ibitirama, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encontrado às margens de um rio, em Ponte do Araçá, no dia 13 de junho, e o caso, inicialmente registrado como encontro de cadáver, passou a ser investigado como homicídio.





O corpo de Devanir foi encontrado no dia 13 de junho. Inicialmente, a ocorrência foi registrada como encontro de cadáver, mas a Delegacia de Ibitirama passou a investigar o caso de forma sigilosa após identificar indícios de homicídio.





Segundo a Polícia Civil, o trabalho de inteligência levou à identificação de dois suspeitos e de uma testemunha. Ela relatou ter visto marcas de sangue na residência de um dos investigados, imóvel onde a vítima havia morado anteriormente.





As investigações apontam que os suspeitos e a vítima se conheciam e costumavam consumir bebidas alcoólicas juntos. Em depoimento, um dos investigados confessou participação no crime e detalhou a dinâmica da ação. Ambos alegaram que foram ameaçados pela vítima com um facão antes do homicídio.





Os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão foram cumpridos na quarta-feira (29), na casa onde o crime teria ocorrido. À noite, peritos da Polícia Científica utilizaram o reagente luminol no imóvel e encontraram vestígios de sangue em um sofá.





Segundo a Polícia Civil, o material biológico passará por exames laboratoriais para confirmar se o sangue é humano e se pertence à vítima. As investigações continuam até a conclusão do inquérito policial e das perícias.