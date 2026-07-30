AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Crime

Dupla é presa por matar homem e abandonar corpo às margens de rio no ES

Caso foi registrado inicialmente como encontro de cadáver; um dos suspeitos confessou o crime, e perícia encontrou vestígios de sangue na casa onde a vítima teria sido morta

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 12:05

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 jul 2026 às 12:05
Dupla é presa por matar homem e jogar corpo em rio em Ibitirama
Dupla é presa por matar homem e jogar corpo em rio em Ibitirama Redes sociais

Dois homens foram presos na quarta-feira (29) suspeitos de matar Devanir Amâncio da Silva, de 46 anos, a pauladas em Ibitirama, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encontrado às margens de um rio, em Ponte do Araçá, no dia 13 de junho, e o caso, inicialmente registrado como encontro de cadáver, passou a ser investigado como homicídio.


O corpo de Devanir foi encontrado no dia 13 de junho. Inicialmente, a ocorrência foi registrada como encontro de cadáver, mas a Delegacia de Ibitirama passou a investigar o caso de forma sigilosa após identificar indícios de homicídio.


Segundo a Polícia Civil, o trabalho de inteligência levou à identificação de dois suspeitos e de uma testemunha. Ela relatou ter visto marcas de sangue na residência de um dos investigados, imóvel onde a vítima havia morado anteriormente.


As investigações apontam que os suspeitos e a vítima se conheciam e costumavam consumir bebidas alcoólicas juntos. Em depoimento, um dos investigados confessou participação no crime e detalhou a dinâmica da ação. Ambos alegaram que foram ameaçados pela vítima com um facão antes do homicídio.


Os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão foram cumpridos na quarta-feira (29), na casa onde o crime teria ocorrido. À noite, peritos da Polícia Científica utilizaram o reagente luminol no imóvel e encontraram vestígios de sangue em um sofá.


Segundo a Polícia Civil, o material biológico passará por exames laboratoriais para confirmar se o sangue é humano e se pertence à vítima. As investigações continuam até a conclusão do inquérito policial e das perícias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ibitirama Polícia Civil Homicídio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O guitarrista Ximbinha
Ximbinha desmente rumores sobre dívidas e perda de imóvel para agiota
Imagem de destaque
Ventos de 100 km/h que mataram 5 pessoas não devem atingir o ES
Viatura Polícia Militar
Equipe de UPA aciona Guarda e homem é preso por agredir companheira em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados