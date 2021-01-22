Carnaval no ES: governo e prefeituras prometem blitz contra aglomeração

O Poder Executivo municipal planeja ações integradas da Guarda Municipal e do Departamento de Trânsito, em conjunto com as equipes da fiscalização municipal, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

"Os eventos festivos estão proibidos. A fiscalização estará atenta para coibir qualquer movimentação que possivelmente aconteça aglomeração e eventos clandestinos. As ações de fiscalização estão ocorrendo desde início do verão e estão programadas até o final de fevereiro, contando com apoio do Estado, junto a fiscalização municipal", informou a nota.