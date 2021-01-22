Carnaval no ES: governo e prefeituras prometem blitz contra aglomeração

Para impedir aglomeração durante o carnaval, o governo do Estado e os municípios da Grande Vitória prometem intensificar a fiscalização no período festivo. Os eventos não serão autorizados em nenhuma cidade capixaba por causa da expansão da segunda fase da pandemia do coronavírus. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.
Os eventos que envolvem um elevado número de pessoas, o que geralmente acontece no carnaval, já estavam proibidos desde a chegada da pandemia, em março de 2020. No entanto, na virada do ano houve aglomeração, pessoas sem máscara e desrespeito ao distanciamento social recomendado pelos especialistas em saúde.
Em Guarapari, a Polícia Militar encerrou uma festa clandestina na Praia do Morro usando spray de pimenta e gás lacrimogêneo. O caso aconteceu no dia 3 de janeiro, quando o município estava enquadrado como risco alto de contágio para o coronavírus, conforme classificação do mapa de risco da Covid-19.
A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) foi questionada quanto às ações que serão realizadas pela Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros no próximo mês. Por nota, o órgão de segurança informou que as medidas ainda estão sendo planejadas. "Mais detalhes serão divulgados após a finalização dos trabalhos", finalizou.
PONTO FACULTATIVO
O governador Renato Casagrande decretou ponto facultativo na segunda-feira do dia 15 de fevereiro, na terça-feira de carnaval (16 de fevereiro) e até as 12h da Quarta-Feira de Cinzas (17). A decisão foi publicada sexta-feira (22) no Diário Oficial.
Em Vitória, o prefeito Lorenzo Pazolini decidiu que o carnaval não será ponto facultativo no município. O expediente para os servidores na PMV será normal entre os dias 15 e 17 de fevereiro. A prefeitura foi acionada para comentar como vai impedir aglomeração, mas não respondeu até a data de publicação do conteúdo.
Em Cariacica, haverá fiscalização durante todo o período. Quem flagrar aglomeração pode ligar no 0800-283-9255, que funciona de segunda a sexta-feira, das 12h às 6h, e aos finais de semana e feriados 24 horas por dia. "Os organizadores que insistirem em promover festas, poderão ser penalizados e as sanções administrativas cabíveis serão adotadas", alertou a administração, por nota.
A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente da Serra garantiu que a fiscalização "estará nas ruas todos os dias para cumprir à risca o decreto do governo do Estado que proíbe aglomerações e eventos com mais de 300 pessoas", diz a nota.
O Poder Executivo municipal planeja ações integradas da Guarda Municipal e do Departamento de Trânsito, em conjunto com as equipes da fiscalização municipal, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.
O setor de inteligência da Guarda Municipal de Vila Velha respondeu que ainda está elaborando a estratégia para atuar no período de carnaval. Assim como nos demais municípios, o foco será evitar a aglomeração e evitar novas infecções pelo vírus.
Em Viana, a Guarda Municipal e a Defesa Civil irão cumprir as orientações da matriz de risco da Sesa e as demais diretrizes de enfrentamento ao coronavírus. Em Guarapari, o município afirma que está seguindo as diretrizes estaduais.
"Os eventos festivos estão proibidos. A fiscalização estará atenta para coibir qualquer movimentação que possivelmente aconteça aglomeração e eventos clandestinos. As ações de fiscalização estão ocorrendo desde início do verão e estão programadas até o final de fevereiro, contando com apoio do Estado, junto a fiscalização municipal", informou a nota.