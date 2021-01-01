Virada de ano tem aglomeração e pessoas sem máscara na praia de Guriri

Aglomeração foi registrada nas ruas de Guriri Crédito: Reprodução

O secretário municipal de Saúde, Henrique Follador, confirmou as aglomerações nas ruas do Centro do balneário. Follador lamentou a situação e reforçou que a administração municipal tomou todas as medidas para que isso fosse evitado.

“Todas as orientações e medidas sanitárias foram colocadas em prática pela administração pública, por conta dos decretos e portarias, estaduais e municipais, além da recomendação do Ministério Público. Mas o que ocorreu em Guriri na virada de ano foi uma mostra do que ocorreu em vários balneários pelo Brasil, muita aglomeração por conta da transgressão das pessoas. Muito triste. As pessoas estão alucinadas e indiferentes ao risco que se expõem à doença nesses ambientes”, afirmou o secretário.

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Nesta quinta-feira (31), segundo dados do Painel Covid-19, São Mateus contabilizava 114 óbitos e 5.098 casos da doença. Ainda de acordo com os dados do Painel Covid-19, Guriri é o bairro que lidera os casos, com 937.