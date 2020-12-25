Guarapari, Linhares e outras seis cidades em risco alto de Covid-19 no ES

LEITOS DISPONÍVEIS
GOVERNADOR PEDE CUIDADO REDOBRADO NO VERÃO
NÚMERO DE CASOS DISPAROU EM DEZEMBRO
Classificação de risco a partir de 28/12/2020 no ES
CIDADES EM RISCO ALTO: Água Doce do Norte, Alfredo Chaves, Governador Lindenberg, Guarapari, Irupi, Linhares, Mantenópolis e São Mateus.
CIDADES EM RISCO MODERADO: Afonso Cláudio, Águia Branca, Alto Rio Novo, Anchieta, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Guaçuí, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Itapemirim, Itarana, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Nova Venécia, Pancas, Piúma, Ponto Belo, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.
CIDADES EM RISCO BAIXO: Alegre, Apiacá, Boa Esperança, Brejetuba, Castelo, Conceição do Castelo, Itaguaçu, Iúna, Jaguaré, Laranja da Terra, Muqui, Pedro Canário, Pinheiros, Presidente Kennedy, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, São Gabriel da Palha, São José do Calçado e Vila Pavão.