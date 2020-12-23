Dezembro já supera previsão para o mês de 500 mortes por Covid-19 no ES

Hospitais do Espírito Santo têm mais de 500 pessoas internadas em UTIs Crédito: Carlos Alberto Silva

Agora, uma nova estimativa feita pelo professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Etereldes Gonçalves, que estuda a evolução matemática da pandemia no Estado, indica que o número total de mortes apenas este mês deve chegar a 650.

Ainda de acordo com ele, se a tendência da contaminação vista atualmente permanecer, só em janeiro o Estado deve registrar mais 800 óbitos causados pelo coronavírus.

"Estamos observando uma inclinação ainda de subida. Esse cenário deve ficar ainda mais assustador nos próximos dias, mas com uma velocidade bem menor do que no início de dezembro", alertou Etereldes.

As consequências disso continuarão sendo percebidas nas próximas semanas. "Não podemos esperar que haverá uma descida abrupta", explica Etereldes.

O professor continua: "Nós temos 547 pessoas internadas na UTI. Das 547 internadas, podemos esperar que um terço ou no mínimo um quarto delas venha a óbito. É o que vem acontecendo durante toda a pandemia e não vai mudar agora", afirma.

O aumento abrupto do número de doentes, segundo Etereldes, pode ser explicado pelo comportamento das pessoas durante as eleições municipais no mês de novembro. Logo após o pleito, os casos da doença aumentaram em todo o país.

JANEIRO PODE TER 1,5 MIL MORTES

Se no cenário atual a estimativa de mortes para janeiro já é alta, o desrespeito às normas de higiene e de isolamento durante as festas de fim de ano poderá deixar a situação ainda pior. É o que alerta Etereldes.

"Se não houver mudança da tendência atual, podemos ter em torno de 700 a 800 mortes. Mas se as festas tiverem o mesmo impacto que as eleições, com aquela subida absurda de óbitos que vimos, aí eu vou dizer que é impossível fazer previsões porque a gente pode chegar a 1,5 mil óbitos. É algo assustador e absurdo", enfatiza o professor.

Por isso, o professor reforça o pedido para que os cuidados sejam mantidos. "Não há o que fazer para a gente ter menos de 700 a 800 mortes em janeiro. Agora, a gente pode evitar que haja 1,5 mil. É isso que as pessoas tem que entender, essa mudança de comportamento é essencial", frisa.