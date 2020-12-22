Coronavírus: ES registra 4.839 mortes e passa de 232 mil casos

Números atualizados da Covid-19 em todo Espírito Santo Crédito: Pixabay

É o maior número de mortes desde o dia 1 de julho, quando foram registradas 45 mortes no Estado em 24h.

Até o momento, o Espírito Santo contabiliza um total de 4.839 mortes pela doença e 232.760 pessoas infectadas pela doença.

O município de Vila Velha , com 32.280 registros, mantém o maior número de moradores infectados desde o início da pandemia. Em seguida, estão Serra (29.149), Vitória (27.647) e Cariacica (19.962). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.085 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.605.