Covid-19: MPES aponta mil casos confirmados em pessoas em situação de rua

MPES aponta mil casos confirmados em pessoas em situação de rua Crédito: Fernando Madeira | Arquivo

Quanto ao gênero, a incidência da Covid-19 tem sido de maior impacto no grupo feminino. O Caco verificou ainda que 526 mulheres foram contaminadas, representando 53% da somatória de casos confirmados. Entre os homens, foram 474 casos confirmados de contaminação pela Covid-19, o que representa 47% do total.

O relatório divulgado tem objetivo de fornecer instrumentos aos promotores de Justiça e servidores da instituição com informações de fontes seguras, para contribuir na compreensão dos impactos da Covid-19 e as implicações na vida da população em situação de rua. Permite, também, ampliar a atuação ministerial por meio de ações institucionais qualificadas visando à defesa de direitos desse grupo extremamente vulnerável e, ainda, impulsionar a fiscalização da aplicação de recursos financeiros, a implementação de políticas públicas e o efetivo controle social.

MULHERES X HOMENS

Ao observar que os casos da Covid-19 se deram, preponderantemente, de acordo com dados do MPES, em mulheres, o relatório observou que considerando o perfil sociodemográfico do último censo da população em situação de rua (IBGE: 2010), esse segmento populacional é predominantemente masculino, com média de 40 anos de idade e não brancos. Confira trechos do relatório:

"Desse modo, o número superior de mulheres contaminadas em relação aos homens no Estado do Espírito Santo aponta uma variável que precisa ser aprofundada para entender as nuances desse fenômeno social. Será que o maior número de mulheres contaminadas se dá em razão de maior procura aos serviços de saúde por parte do público feminino ou pelo aumento de mulheres vivendo em situação de rua? É uma questão a ser desvelada".

COMORBIDADES

"Do total de casos confirmados (1.000), 307 pessoas em situação de rua apresentavam comorbidades, dentre os quais: 08 foram identificados como renais crônicos, 17 com obesidade, 34 tabagistas, 65 com histórico de diabetes, 34 com doenças pulmonares e 149 com cardiopatias".

FAIXA ETÁRIA

"Há concentração de casos confirmados nas faixas etárias entre 20 e 59 anos, com prevalência no grupo entre 30 e 39 anos (259), apontando que um grupo expressivo de jovens e adultos vivem em situação de rua possivelmente em razão de precárias condições financeiras e da inexistência ou interrupção dos vínculos familiares".

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