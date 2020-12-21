Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inquérito escolar

Inquérito escolar: 60% dos estudantes do ES com Covid eram assintomáticos

O resultado do inquérito foi apresentado nesta segunda-feira (21) por especialistas da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2020 às 16:36

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 16:36

Governo apresenta resultado do inquérito sorológico da Educação
Governo apresenta resultado do Inquérito Sorológico Escolar  Crédito: Divulgação/SesaDivulgação/Sesa
O Inquérito Sorológico Escolar realizado pelo governo do Estado apontou que 60% dos estudantes que foram contaminados com a Covid-19 no Espírito Santo estavam assintomáticos. Os dados foram apresentados nesta segunda-feira (21) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Nos estudantes, os três sintomas mais comuns foram cefaleia, congestão nasal e tosse. Já 34,9% dos trabalhadores da educação não apresentaram nenhum sintoma. Nos demais, a maioria teve cefaleia, augesia (perda do paladar) e anosmia (perda do olfato).
A amostra contou com 1.001 estudantes da rede estadual de ensino, 1.577 da rede municipal e 484 alunos da rede particular do Estado. De acordo com a Sesa, os testes foram realizados no mês de outubro, período em que escolas tinham uma semana ou duas semanas de abertura, e muitas estavam fechadas.
A médica infectologista da Subsecretaria de Estado de Vigilância em Saúde, Cristiana Costa Gomes, explicou que a Sesa adotou o método para identificar anticorpos IgG, que aponta se a pessoa já teve contato com o vírus.
"A prevalência estimada foi da ordem de 11,1% nos estudantes e nos trabalhadores foi de 7,8%. Dos estudantes, o que a gente percebeu é que as escolas municipais tiveram maior frequência entre os positivos"
Cristiana Costa Gomes - Médica infectologista
A prevalência na Grande Vitória foi de 11,3%. No interior do Estado, a população estudantil infectada foi de 10,7%. Já entre os trabalhadores, a prevalência na Grande Vitória e no interior do Estado foram de 8% e 7,4% respectivamente.
O inquérito visa maior entendimento e obtenção de informações sobre a doença em solo capixaba. Principalmente, a circulação do vírus na comunidade escolar. O que poderá favorecer enquanto vigilância na elaboração de protocolos e entender como fazer o enfrentamento em cada público, destaca gerente estadual da Vigilância em Saúde da Sesa, Orlei Cardoso.

PERFIL

O perfil dos alunos infectados pela Covid-19 no Espírito Santo é composto, em sua maioria, por crianças de 07 a 14 anos (35,7%), do sexo feminino (53,5%), pretas ou pardas (70,9%), do Ensino Fundamental I (45,9%) e de escolas municipais (57,4%).
Dos estudantes, 40,6% que testaram positivo estavam morando com cinco ou mais pessoas e 41,2% faziam uso regular do transporte público.  
O perfil dos trabalhadores, como professores e profissionais de apoio, das redes estadual, municipais e privada, é formado por mulheres (73%), de 41 a 50 anos (33,8%), pretas ou pardas (62,8%), não docentes (51%) e da rede municipal (47,4%).
Já em relação às características sociodemográficas dos profissionais, o uso regular do transporte público (45,4%fizeram uso) foi um fator que se relacionou à positividade.

INQUÉRITO

O Inquérito Sorológico Escolar foi realizado em 13 municípios: Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, Marataízes, Nova Venécia, Santa Maria de Jetibá, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.
Entre os municípios, 76 instituições de ensino - escolas particulares, estaduais e municipais - foram sorteadas. Foram realizadas as coletas em 3.062 estudantes e 3.922 profissionais.

Veja Também

Domingo de praias lotadas e pouco distanciamento em Vila Velha

Especialistas tiram dúvidas sobre a vacina contra a Covid-19

Entenda por que o coronavírus está 'galopante' no interior do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Europa pode ter combustível de aviação só para as próximas semanas, e companhias começam a cancelar voos
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA
Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados