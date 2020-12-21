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Domingo de praias lotadas e pouco distanciamento em Vila Velha

O fotógrafo Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, registrou um grande número de pessoas na faixa de areia em Itapuã e Praia da Costa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2020 às 07:52

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 07:52

Domingo de praias lotadas em Vila Velha

Com sol e calor, as praias de Vila Velha ficaram lotadas neste domingo (20). O fotógrafo Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, registrou um grande número de pessoas na faixa de areia em Itapuã e Praia da Costa.  Mesmo com apelo de autoridades pelo distanciamento, a praia pareceu pequena diante da quantidade de banhistas. 
Neste domingo, o Espírito Santo registrou 12 óbitos e 1.496 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde deste domingo (20). Até o momento, o Estado contabiliza um total de 4.759 mortes pela doença e 228.741 pessoas infectadas pela doença.

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