Domingo de praias lotadas e pouco distanciamento em Vila Velha

Domingo de praias lotadas em Vila Velha
Com sol e calor, as praias de Vila Velha ficaram lotadas neste domingo (20). O fotógrafo Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, registrou um grande número de pessoas na faixa de areia em Itapuã e Praia da Costa. Mesmo com apelo de autoridades pelo distanciamento, a praia pareceu pequena diante da quantidade de banhistas.
Neste domingo, o Espírito Santo registrou 12 óbitos e 1.496 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde deste domingo (20). Até o momento, o Estado contabiliza um total de 4.759 mortes pela doença e 228.741 pessoas infectadas pela doença.