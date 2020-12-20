ES chega a 4.759 mortes por Covid-19 e passa de 228,7 mil casos

Números de infectados pelo novo coronavírus chega a 228.741 no Espírito Santo, de acordo com os novos índices divulgados pelo Governo do Estado

A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 209.287, sendo 769 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,1%, e mais de 725 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.