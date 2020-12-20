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ES chega a 4.759 mortes por Covid-19 e passa de 228,7 mil casos

Estado registrou 12 óbitos e 1.496 casos nas últimas 24 horas, de acordo com números atualizados pela Secretaria da Saúde neste domingo (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2020 às 18:17

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 18:17

Números de infectados pelo novo coronavírus no interior do Espírito Santo aumentou, de acordo com os novos índices divulgados pelo Governo do Estado
Números de infectados pelo novo coronavírus chega a 228.741 no Espírito Santo, de acordo com os novos índices divulgados pelo Governo do Estado Crédito: Pixabay
Espírito Santo registrou 12 óbitos e 1.496 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde deste domingo (20). Até o momento, o Estado contabiliza um total de 4.759 mortes pela doença e 228.741 pessoas infectadas pela doença.
O município de Vila Velha, com 32.023 registros, mantém o maior número de moradores infectados desde o início da pandemia. Em seguida, estão Serra (28.661), Vitória (27.280) e Cariacica (19.664). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.034 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.576.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 209.287, sendo 769 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,1%, e mais de 725 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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