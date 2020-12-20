"Podemos aplicar as duas doses da vacina em todos os adultos do ES em 6 meses"

O desafio da solução definitiva, e aquilo que de fato vai ser a ‘bala de prata’, é a disponibilidade de diversas vacinas e diversas tecnologias, para que o país consiga vencer de maneira adequada a pandemia. Outro ponto é que, sem proatividade para resolver a situação, secretários, governadores e prefeitos precisam administrar a ausência de agenda econômica capaz de enfrentar o problema do setor de eventos e entretenimento, por exemplo, que não teve política específica da União, e com a possibilidade de aumento da tensão neste período de final de ano. Corremos o risco de ter o “Covidão Natalino”, com grandes explosões de aglomeração e, em vez de comemorar o novo ano que está chegando, ter o mês de janeiro e fevereiro vivendo luto da perda de muitas pessoas queridas. Existe uma resposta da pandemia que é conhecida: aglomerou, pegou. Tivemos diversas expressões disso, como o que aconteceu na campanha eleitoral, por exemplo. Não precisamos duvidar do que já conhecemos.