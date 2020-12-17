Em 8 dias, ES bate três recordes de novos casos da Covid-19

Praia da Costa, em Vila Velha, lotada no último dia 13, em meio à pandemia e ao crescimento de casos da Covid-19 Crédito: Ricardo Medeiros

Com este saldo, o Espírito Santo chega, somente em dezembro, a 30.926 novos casos da doença e 384 mortes, sendo que a média mensal chega a 1.932 casos diários da Covid-19.

A Gazeta consideram as atualizações diárias do Painel Covid-19, feitas pela Vale lembrar que todos os dados utilizados nesta reportagem porconsideram as atualizações diárias do Painel Covid-19, feitas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

PANORAMA

Dentre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 3.928 pessoas infectadas, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.488.

A quantidade de curados também subiu, chegando a 202.608. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,12% e 709.261 testes já foram realizados no Espírito Santo.

"CONTEXTO DE ALTO RISCO", DIZ SECRETÁRIO

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que há de fato um explícito aumento de casos da Covid-19 no ES. Segundo o médico, o Laboratório Central (Lacen) liberou 3.478 laudos nesta quarta-feira (16), sendo que, destes, 1.911 foram positivos, o que significa falar em 54,95%. Para a autoridade, o contexto atual é de alto risco e a sociedade precisa se conscientizar.

Questionado sobre a possibilidade de adoção de medidas mais duras para evitar o contágio, como o lockdown, Fernandes explicou que medidas extremas se darão pela iminência de colapso da rede assistencial, que, até o momento, não aconteceu. "Temos a Matriz de Risco que nos orienta e enquanto não chegarmos no risco extremo por ocupação hospitalar, ou seja, de 90% de ocupação dos leitos potenciais, os quais queremos chegar a 900 unidades disponibilizadas, medidas radicais não serão tomadas", afirmou.

Para ele, até o final do mês de janeiro não há, aparentemente, o risco de colapso. "Queremos que a população entenda que há muitos óbitos e casos na sociedade agora, é um risco real. As vidas perdidas não são só números, mas pessoas próximas. De fato, o risco de situação equivalente ou pior do que a primeira onda é grande se não forem reduzidos comportamentos que levam ao contágio. Em conversa com o secretário do Paraná, ele apontou que todos os Estados do Sul do país já estão piores do que na primeira expansão de casos. E eu não tenho ilusão de que aqui seja diferente, temos que nos preparar", acrescentou.

Em se tratando do pior cenário visto no Estado, Nésio Fernandes apontou o caso de Vila Velha. "A situação lá é um alerta para o ES. No dia 10 deste mês tivemos no Estado 35 óbitos e 10 deles foram somente em Vila Velha. Precisamos prestar atenção nisso e iniciar uma mudança clara de comportamento, porque o que ocorreu lá pode ser também a realidade de outros municípios capixabas. Precisamos nos antecipar e aumentar a fiscalização para evitar este contexto generalizado. Não é adequado antecipar a previsão em mais de três semanas, mas, observando a tendência, poderemos ter um janeiro muito duro", disse.

Com relação à fiscalização durante as festas do final do ano, o secretário destaca que será intensa, apesar de que não é possível garantir a possibilidade de fiscalizar "todo mundo o tempo todo, em especial as atividades privadas". Neste sentido, Fernandes ressalta que as pessoas precisam entender que é um momento para evitar encontros, em especial com os idosos e que as celebrações devem ocorrer em formato alternativo neste ano.

"COMPRAS NÃO SÃO SEMPRE ESSENCIAIS", AFIRMA ESPECIALISTA

De acordo com a médica infectologista Rúbia Miossi, o cenário de aumento dos casos denota a consequência da maior circulação de pessoas, mesmo havendo orientação em sentido contrário. "A gente consegue ver cada vez mais pessoas circulando em vários ambientes, sem necessidade. Trabalho em consultórios localizados em shoppings e os vejo cada vez mais cheios e as compras não são sempre essenciais", iniciou.

A especialista ainda afirma que para um aumento expressivo é possível que tenha acontecido represamento de casos, já que há atrasos de mais de 10 dias nos resultados de exames do Lacen.

Com relação à imposição de medidas mais extremas, como o lockdown, Miossi acredita que não é a atitude ideal para o momento. "Vivemos em um Estado Democrático de Direito, em que as pessoas têm o direito de ir e vir. A pandemia é uma questão de saúde pública no sentido de que o Estado deve orientar, mas decretar fechamento de tudo precisa ser melhor organizado, não pode ser como se pensava no começo, quando precisávamos garantir que teríamos leitos suficientes. Hoje o Estado diz que temos o suficiente, cabe a nós confiar. Teoricamente a atividade comercial pode continuar sendo desenvolvida de acordo com os dados que temos agora", afirmou.