Juntos há 40 anos, casal morre de Covid-19 com diferença de quatro dias

Fátima Tannure e Adelino Tannure vítimas da Covid-19 Crédito: Acervo Pessoal

Durante mais de 40 anos, Fátima e Adelino viveram juntos. Conhecidos pela facilidade com que faziam amigos, o casal saiu do Sul do Espírito Santo e era muito querido em São Mateus , no Norte do Estado, onde eles se estabeleceram. Mas em um período de quatro dias, o novo coronavírus interrompeu a vida dos dois.

Fátima Helena de Abreu Tannure, 65 anos, e Adelino Valentin Tannure, de 71 anos, moravam no bairro Inocoop. Ela foi a primeira a apresentar os sintomas da doença e faleceu na última sexta-feira (11). Ele passou mal depois e morreu na tarde dessa terça-feira (15). O casal estava internado em um hospital particular de São Mateus.

Os aposentados eram muito conhecidos na cidade do Norte do Estado. Fátima foi pedagoga e trabalhou em várias escolas de São Mateus. Ela tinha muito carinho pelos alunos com quem trabalhou durante toda a carreira.

Uma das filhas do casal, Alessandra Tannure lembrou com carinho dos pais. Eles eram pais muito queridos, uma referência para a família e para os amigos. Eles são meu orgulho e deixam um exemplo muito grande, contou emocionada.

A filha ainda lembrou que os pais eram solidários e ajudavam outras pessoas na cidade. Eram pessoas puras de coração e buscavam ajudar outras pessoas. A gente vai viver pra honrar o nome deles, afirmou. Além de Alessandra, o casal tinha mais uma filha: Aline Tannure.

Referência na família, o casal também era muito querido entre os amigos e colegas de São Mateus. Eles moravam há 35 anos na cidade, depois de saírem do Sul capixaba. Uma das amigas mais próximas do casal, a empresária Adrya Mota lembrou do perfil de Fátima e Adelino.

Eles tinham um astral muito bom. Gostavam de estar entre amigos e eram pessoas muito alegres. Eles gostavam muito de cozinhar. O Adelino era um cozinheiro de mão cheia. Ele fazia uma comida árabe como ninguém, contou a amiga, ainda muito emocionada com a perda.

CORONAVÍRUS EM SÃO MATEUS