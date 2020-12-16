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Tristeza em São Mateus

Juntos há 40 anos, casal morre de Covid-19 com diferença de quatro dias

Fátima e Adelino estavam internados no mesmo hospital de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Ela faleceu na última sexta-feira (11), ele morreu na tarde dessa terça-feira (15)

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 18:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 18:23
Fátima Tannure e Adelino Tannure vítimas da Covid-19 Crédito: Acervo Pessoal
Durante mais de 40 anos, Fátima e Adelino viveram juntos. Conhecidos pela facilidade com que faziam amigos, o casal saiu do Sul do Espírito Santo e era muito querido em São Mateus, no Norte do Estado, onde eles se estabeleceram. Mas em um período de quatro dias, o novo coronavírus interrompeu a vida dos dois.
Fátima Helena de Abreu Tannure, 65 anos, e Adelino Valentin Tannure, de 71 anos, moravam no bairro Inocoop. Ela foi a primeira a apresentar os sintomas da doença e faleceu na última sexta-feira (11). Ele passou mal depois e morreu na tarde dessa terça-feira (15). O casal estava internado em um hospital particular de São Mateus.

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Os aposentados eram muito conhecidos na cidade do Norte do Estado. Fátima foi pedagoga e trabalhou em várias escolas de São Mateus. Ela tinha muito carinho pelos alunos com quem trabalhou durante toda a carreira.
Uma das filhas do casal, Alessandra Tannure lembrou com carinho dos pais. Eles eram pais muito queridos, uma referência para a família e para os amigos. Eles são meu orgulho e deixam um exemplo muito grande, contou emocionada.
A filha ainda lembrou que os pais eram solidários e ajudavam outras pessoas na cidade. Eram pessoas puras de coração e buscavam ajudar outras pessoas. A gente vai viver pra honrar o nome deles, afirmou. Além de Alessandra, o casal tinha mais uma filha: Aline Tannure.

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Referência na família, o casal também era muito querido entre os amigos e colegas de São Mateus. Eles moravam há 35 anos na cidade, depois de saírem do Sul capixaba. Uma das amigas mais próximas do casal, a empresária Adrya Mota lembrou do perfil de Fátima e Adelino.
Eles tinham um astral muito bom. Gostavam de estar entre amigos e eram pessoas muito alegres. Eles gostavam muito de cozinhar. O Adelino era um cozinheiro de mão cheia. Ele fazia uma comida árabe como ninguém, contou a amiga, ainda muito emocionada com a perda.

CORONAVÍRUS EM SÃO MATEUS

De acordo com o Painel Covid-19, mantido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), até terça-feira (15) São Mateus contabilizava 4.298 casos positivos do novo coronavírus. Na cidade, 97 pessoas já morreram em função da Covid-19. A taxa de letalidade da doença no município era de 2,3%.

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