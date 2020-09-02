Covid-19: após perder a mãe, professora morre aos 47 anos em São Mateus

Marizete Alves de Almeida Teixeira, de 47 anos, morreu com Covid-19, em São Mateus Crédito: Acervo Pessoal

A professora da rede pública Marizete Alves de Almeida Teixeira, de 47 anos, morreu nesta terça-feira (1º) com Covid-19, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A morte da educadora causou comoção entre ex-alunos, colegas e pais de alunos. Para os familiares a dor é ainda maior, já que a mãe da professora também faleceu vítima da doença e um irmão dela segue internado com coronavírus

Casado há 23 anos com a professora, Edson Gimenes Teixeira contou que a esposa começou a sentir os sintomas e precisou ser internada no dia 22 de agosto. A mãe de Marizete já estava hospitalizada com a doença.

Ela foi internada e no dia seguinte a situação se agravou e ela precisou ser intubada. Logo depois, a mãe dela morreu. A Marizete faleceu sem saber o que aconteceu com a mãe dela, disse Edson emocionado.

Ele contou que a mulher trabalhava como professora há quase 30 anos. Ela amava o que fazia. Ser professora sempre foi o sonho de vida da minha esposa. Ela adorava as crianças dela, relatou. Além do marido, Marizete deixa um casal de filhos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação , a profissional trabalhava no CEIM Carmelina Rios e no CEIM Pequeno Príncipe, duas escolas de educação infantil. A diretora de uma das unidades, Valdiceia Fernandes Cadorini, relatou o último contato que teve com Marizete.

Nós fizemos uma reunião on-line. Percebi que ela não estava muito bem e com dificuldades para falar. Como sabia que a mãe dela estava hospitalizada, eu orientei que ela procurasse atendimento médico. Dois dias depois, eu soube que ela precisou ser internada, contou.

A diretora lamentou a morte da professora e relatou que todos do CEIM Carmelina Rios estão muito tristes. A gente estava em oração pela recuperação dela. A Marizete chegou na nossa escola esse ano. Em poucos meses ela conquistou a admiração dos pais e o carinho das crianças, todos lamentaram, afirmou.

A colega afirmou ainda que a professora era uma profissional muito reconhecida na cidade e já trabalhou em várias escolas. Dentro da sala de aula era uma excelente profissional, era muito envolvida com os projetos educacionais. Tinha o carinho das crianças e demonstrava muito amor pelo que fazia, relatou.

HOMENAGENS

O corpo de Marizete foi sepultado em um cemitério do interior de São Mateus, na manhã desta quarta-feira (2). A professora foi homenageada com um cortejo.

A Secretaria de Educação de São Mateus emitiu uma nota lamentando o falecimento da educadora. Manifestamos nosso reconhecimento e agradecimentos pela dedicação e o trabalho prestado à Rede Municipal de Educação. Pedimos a Deus que conforte a família, transformando em fé e esperança esse momento de dor e luto", afirmou a nota.