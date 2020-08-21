Coronavírus no ES: motorista de ambulância morre em Linhares

Vicente Fornaciari, de 58 anos, faleceu de Covid-19, em Linhares Crédito: Acervo Pessoal

Mais um profissional da saúde morreu vítima do novo coronavírus no Espírito Santo. Vicente Fornaciari, de 58 anos, faleceu na noite desta quinta-feira (20) e foi sepultado, com homenagem dos colegas e familiares, na manhã desta sexta (21), em Linhares , Norte do Estado.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o motorista era morador do bairro Aviso e trabalhava na Central de Ambulâncias do município. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital da cidade. Linhares registra 93 mortes em decorrência da Covid-19.

Nos últimos 11 anos, o profissional se dedicou para ajudar salvar a vida de outras pessoas. Entre os colegas de trabalho, Vicente era muito querido. O Vicente era um grande colega. Ótimo profissional que trabalhava com muita responsabilidade. Além disso, era uma grande pessoal e ótimo companheiro para todos, relatou o também motorista Jacyr José Perini Júnior.

Outro companheiro de trabalho de Vicente, o auxiliar de arquivo Daniel Sepulcro, lembra com carinho da solidariedade do amigo. Ele estava sempre disposto a ajudar. Fazia mais que as atribuições dele. Era uma pessoa diferenciada. Era animado e brincalhão, recorda.

HOMENAGEM PARA O MOTORISTA

Com tanto carinho dos colegas de trabalho, Vicente recebeu uma última homenagem. Os amigos e familiares organizaram um cortejo com ambulâncias passando por várias ruas de Linhares.

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