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Covid-19

Coronavírus no ES: motorista de ambulância morre em Linhares

Vicente Fornaciari, de 58 anos, morreu na noite desta quinta-feira (20); ele trabalhava na Central de Ambulâncias da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 15:08

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 15:08

Vicente Fornaciari, de 58 anos, faleceu de Covid-19, em Linhares Crédito: Acervo Pessoal
Mais um profissional da saúde morreu vítima do novo coronavírus no Espírito Santo. Vicente Fornaciari, de 58 anos, faleceu na noite desta quinta-feira (20) e foi sepultado, com homenagem dos colegas e familiares, na manhã desta sexta (21), em Linhares, Norte do Estado.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o motorista era morador do bairro Aviso e trabalhava na Central de Ambulâncias do município.  Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital da cidade.  Linhares registra 93 mortes em decorrência da Covid-19.

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Nos últimos 11 anos, o profissional se dedicou para ajudar salvar a vida de outras pessoas. Entre os colegas de trabalho, Vicente era muito querido. O Vicente era um grande colega. Ótimo profissional que trabalhava com muita responsabilidade. Além disso, era uma grande pessoal e ótimo companheiro para todos, relatou o também motorista Jacyr José Perini Júnior.
Outro companheiro de trabalho de Vicente, o auxiliar de arquivo Daniel Sepulcro, lembra com carinho da solidariedade do amigo. Ele estava sempre disposto a ajudar. Fazia mais que as atribuições dele. Era uma pessoa diferenciada. Era animado e brincalhão, recorda.

HOMENAGEM PARA O MOTORISTA

Com tanto carinho dos colegas de trabalho, Vicente recebeu uma última homenagem. Os amigos e familiares organizaram um cortejo com ambulâncias passando por várias ruas de Linhares.
A homenagem começou na frente do hospital onde a vítima estava internada e depois seguiu para a Central de Ambulâncias da cidade. No local, um grupo de colegas de trabalho se reuniu para uma oração de despedida. Familiares da vítima também participaram do cortejo e estavam muito emocionados. Depois da homenagem, o cortejo seguiu para o cemitério do bairro Planalto.

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