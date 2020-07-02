Profissionais da saúde se emocionam com homenagem de familiares no ES

Profissionais se emocionaram com o carinho de familiares e amigos Crédito: Hospital São Camilo/ Repodução

Durante a pandemia do novo coronavírus , muitos profissionais da saúde estão sem condições de ter contato com familiares e amigos. Para tentar diminuir um pouco a saudade e levar carinho nesse momento difícil, o Hospital São Camilo, em Aracruz , Norte do Espírito Santo, resolveu levar mensagens positivas para quem está na linha de frente do combate à doença.

O projeto ganhou o nome de "Compartilhando Gratidão" e está realizando várias ações com os profissionais da instituição. A principal delas foi levar o carinho dos familiares para dentro do hospital. Uma equipe fez contato com os familiares desses profissionais para que gravassem vídeos surpresas com mensagens de força e reconhecimento para os que estão na linha de frente na luta contra o coronavírus.

Profissionais se emocionaram com as homenagens Crédito: Hospital São Camilo/ Reprodução

Após o recebimento dos vídeos, cada profissional foi levado para uma sala, sem saber da surpresa. A equipe disse que eles iriam gravar uma mensagem para a família e deveriam assistir a um vídeo com orientações. Quando o vídeo foi reproduzido, eram os familiares dos profissionais enviando mensagens de carinho.

Durante a reprodução da homenagem, os profissionais se emocionaram. Entre os homenageados está o gerente de assistência do hospital, o enfermeiro Murilo Campagnaro, que depois de muito tempo conseguiu ter contato com os pais através do vídeo.

Após três meses, eu conseguir ver meus pais e receber uma mensagem positiva e de apoio nesse momento difícil de pandemia. É importante esse tipo de coisa entre os plantões, sou muito grato ao hospital por isso, afirmou.

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