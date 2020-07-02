Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Surpresa!

Profissionais da saúde se emocionam com homenagem de familiares no ES

Os profissionais do Hospital São Camilo em Aracruz receberam o carinho de familiares e amigos em um vídeo surpresa encaminhado para a unidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 19:41

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 19:41

Profissionais se emocionaram com o carinho de familiares
Profissionais se emocionaram com o carinho de familiares e amigos Crédito: Hospital São Camilo/ Repodução
Durante a pandemia do novo coronavírus, muitos profissionais da saúde estão sem condições de ter contato com familiares e amigos. Para tentar diminuir um pouco a saudade e levar carinho nesse momento difícil, o Hospital São Camilo, em Aracruz, Norte do Espírito Santo, resolveu levar mensagens positivas para quem está na linha de frente do combate à doença.
O projeto ganhou o nome de "Compartilhando Gratidão" e está realizando várias ações com os profissionais da instituição. A principal delas foi levar o carinho dos familiares para dentro do hospital. Uma equipe fez contato com os familiares desses profissionais para que gravassem vídeos surpresas com mensagens de força e reconhecimento para os que estão na linha de frente na luta contra o coronavírus.
Profissionais se emocionaram com as homenagens
Profissionais se emocionaram com as homenagens Crédito: Hospital São Camilo/ Reprodução
Após o recebimento dos vídeos, cada profissional foi levado para uma sala, sem saber da surpresa. A equipe disse que eles iriam gravar uma mensagem para a família e deveriam assistir a um vídeo com orientações. Quando o vídeo foi reproduzido, eram os familiares dos profissionais enviando mensagens de carinho.
Durante a reprodução da homenagem, os profissionais se emocionaram. Entre os homenageados está o gerente de assistência do hospital, o enfermeiro Murilo Campagnaro, que depois de muito tempo conseguiu ter contato com os pais através do vídeo.
Após três meses, eu conseguir ver meus pais e receber uma mensagem positiva e de apoio nesse momento difícil de pandemia. É importante esse tipo de coisa entre os plantões, sou muito grato ao hospital por isso, afirmou.
O coordenador comercial do Hospital São Camilo, Cláudio Amorim, destacou que ao receber as mensagens os profissionais ganham um ânimo novo para continuar a jornada. "Isso mexe muito com a emoção e com o motivacional deles", afirmou.

Veja Também

Médicos criticam uso de cloroquina e ivermectina por prefeituras no ES

Aracruz registra menor número de assassinatos dos últimos 22 anos

Operação mira fraude em compra de testes no DF e 7 Estados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados