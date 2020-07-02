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Falso Negativo

Operação mira fraude em compra de testes no DF e 7 Estados

Mandados de busca e apreensão da Falso Negativo são cumpridos também no Espírito Santo. Exames foram comprados pelo governo do Distrito Federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 10:00

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 10:00

O Ministério Público do Distrito Federal e a Polícia Civil deflagraram na manhã desta quinta-feira (2) a Operação Falso Negativo, para apurar irregularidades na compra de testes para a Covid-19 pelo governo do Distrito Federal.
Drive thru de testagem no Distrito Federal para a Covid-19
Drive thru de testagem no Distrito Federal para a Covid-19 Crédito: Agência Brasília/Flickr
Segundo os investigadores há fortes indícios de superfaturamento na aquisição dos insumos e ainda evidência de que as marcas compradas "seriam imprestáveis para a detecção eficiente do novo coronavírus ou de baixa qualidade na detecção" do novo coronavírus. A investigação mira em contratos que somados ultrapassam R$ 73 milhões e foram fechados por meio de dispensa de licitação, diz o MP-DFT.
Segundo a Promotoria do DF, são cumpridos 74 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em mais sete Estados: Bahia, Espírito Santo, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. As ordens foram expedidas pela Justiça Estadual.
O governo do DF se manifestou por meio de nota. "Todos os testes comprados, recebidos através de doações ou enviados pelo Ministério da Saúde têm o certificado da Anvisa e portanto foram testados e aprovados pelo órgão Federal. Quanto aos preços, representam os valores praticados no mercado e as compras foram efetuadas avaliando as marcas apresentadas, os certificados de qualidade e os menores preços apresentados pelas empresas nas propostas."

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