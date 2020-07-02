Operação mira fraude em compra de testes no DF e 7 Estados

O Ministério Público do Distrito Federal e a Polícia Civil deflagraram na manhã desta quinta-feira (2) a Operação Falso Negativo, para apurar irregularidades na compra de testes para a Covid-19 pelo governo do Distrito Federal

Drive thru de testagem no Distrito Federal para a Covid-19 Crédito: Agência Brasília/Flickr

Segundo os investigadores há fortes indícios de superfaturamento na aquisição dos insumos e ainda evidência de que as marcas compradas "seriam imprestáveis para a detecção eficiente do novo coronavírus ou de baixa qualidade na detecção" do novo coronavírus. A investigação mira em contratos que somados ultrapassam R$ 73 milhões e foram fechados por meio de dispensa de licitação, diz o MP-DFT.

Segundo a Promotoria do DF, são cumpridos 74 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em mais sete Estados: Bahia, Espírito Santo, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. As ordens foram expedidas pela Justiça Estadual.