Aracruz registra menor número de assassinatos dos últimos 22 anos

De janeiro a junho deste ano foram registrados cinco homicídios, 77% a menos que no mesmo período de 2019 Crédito: Prefeitura de Aracruz

O município de Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo , registrou uma queda no número de homicídios. Segundo a Polícia Civil , foi o menor número de assassinatos no período de janeiro a junho dos últimos 22 anos.

De acordo com a Polícia Civil, de janeiro a junho deste ano foram registrados cinco homicídios no município  77% menos do que no mesmo período do ano passado, quando foram registrados 22 assassinatos.

Para o titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, delegado André Jaretta Ardison, a queda na taxa de crimes é positiva e, caso os números se mantenham na mesma proporção, o município pode chegar ao fim do ano com apenas dez casos. Esse seria o menor índice de homicídios registrado no município desde 1996, quando a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) passou a contabilizar esses dados, declarou.

Segundo Jaretta, em mais de duas décadas esta é a segunda vez que o município registra índices tão baixos. A última vez foi em 1998, quando foram registrados apenas três homicídios no primeiro semestre. Cabe destacar que, na época, o município tinha uma população aproximada de 60 mil habitantes, ao passo que atualmente conta com mais de 100 mil, ou seja, quase o dobro. Isso faz com que Aracruz esteja entre os 10 municípios mais populosos do estado, ressaltou.

O delegado reforçou ainda que a redução no número de homicídios é resultado de um trabalho integrado que está sendo desenvolvido no município de Aracruz. Esses números são reflexos de um trabalho a longo prazo que, se deve, em especial, a integração das forças de segurança, do judiciário, do Ministério Público e da Prefeitura de Aracruz. Somente um trabalho nesse formato, feito com responsabilidade e exercido por cada instituição pode atingir essa meta, explicou.

Dos cinco homicídios registrados no primeiro semestre deste ano, quatro já foram elucidados e os autores presos, segundo a Polícia Civil. O delegado André Jaretta reforçou que apenas um caso ainda está em fase de investigação.

CERCO ELETRÔNICO

A Polícia Civil ressaltou ainda a contribuição da Prefeitura de Aracruz para a redução dos índices de homicídios. O cerco eletrônico implantado na cidade auxilia nos trabalhos de investigação e identificação dos criminosos.