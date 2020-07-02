Com intervalo de horas, dois homens são mortos a tiros em Vila Velha

Homicídios aconteceram com intervalo de duas horas Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Duas pessoas foram assassinadas, de forma semelhante, em um intervalo de aproximadamente duas horas, na noite desta quarta-feira (01), em Vila Velha. O primeiro caso aconteceu no bairro Cristóvão Colombo, por volta de 20h. A segunda morte, aconteceu no bairro Ilha dos Ayres, por volta das 22h. A polícia diz que os crimes podem ter relação com o tráfico de drogas no município de Vila Velha

A primeira vítima foi identificada como Iago Nascimento Alves, de 20 anos. O corpo do homem ficou caído na calçada de uma casa, na Rua Luiz Gama. A perícia da Polícia Civil esteve no local e disse que o homem recebeu mais de 20 tiros, a maioria no rosto.

Iago Nascimento Alves, de 20 anos, morto em Cristóvão Colombo, em Vila Velha, nesta quarta-feira (01) Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A reportagem da TV Gazeta esteve no local, mas, com medo, os moradores não quiseram gravar entrevista. No entanto, populares contaram que a vítima conversava com outras pessoas na rua, por volta das 20h,quando dois homens chegaram em uma bicicleta, já atirando.

CRIME EM ILHA DOS AYRES

A poucos metros dali, cerca de duas horas depois do assassinato em Cristóvão Colombo, outro homem também foi morto no meio da rua, no bairro Ilha dos Ayres. O crime foi na Rua Eucalipto e aconteceu por volta das 22h. Moradores disseram ter escutado pelo menos 15 tiros. Segundo informações da polícia, a vítima usava tornozeleira eletrônica.

A polícia acredita que os dois crimes tenham relação, por terem acontecido de forma semelhante e em um curto espaço de tempo.

Morte em Ilha dos Ayres na noite desta quarta-feira (01) Crédito: Reprodução/TV Gazeta

CRIMES PODEM TER RELAÇÃO COM DUPLO HOMICÍDIO EM BOA VISTA

Na ocasião, Thays Mendes Valério, de 23 anos, e Kristian Felliphe Sart Lourenço, de 27 anos, foram mortos. Eles estavam em um Toyota Corolla branco, com outras duas pessoas, quando o veículo foi fechado por um Renault Fluence. Os bandidos já chegaram atirando. Pelo menos 30 cápsulas de pistola 380 foram recolhidas pelos policiais no local do crime.

SECRETÁRIO DE SEGURANÇA

Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, nesta quinta-feira (2), o secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, disse que tudo indica que os crimes da noite desta quarta (1) podem ter relação com os crimes que aconteceram um dia antes na mesma região, e demonstram a rivalidade do tráfico de drogas.