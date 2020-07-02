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Assassinatos

Com intervalo de horas, dois homens são mortos a tiros em Vila Velha

Crimes aconteceram nos bairros Cristóvão Colombo e Ilha dos Ayres. Um jovem de 20 anos foi morto com pelo menos 20 tiros, a maioria no rosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 08:44

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 08:44

Iago Nascimento Alves, de 20 anos, morto em Cristóvão Colombo, em Vila Velha, nesta quarta-feira (01)
Homicídios aconteceram com intervalo de duas horas  Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Duas pessoas foram assassinadas, de forma semelhante, em um intervalo de aproximadamente duas horas, na noite desta quarta-feira (01), em Vila Velha. O primeiro caso aconteceu no bairro Cristóvão Colombo, por volta de 20h. A segunda morte, aconteceu no bairro Ilha dos Ayres, por volta das 22h. A polícia diz que os crimes podem ter relação com o tráfico de drogas no município de Vila Velha.
A primeira vítima foi identificada como Iago Nascimento Alves, de 20 anos. O corpo do homem ficou caído na calçada de uma casa, na Rua Luiz Gama. A perícia da Polícia Civil esteve no local e disse que o homem recebeu mais de 20 tiros, a maioria no rosto.
Iago Nascimento Alves, de 20 anos, morto em Cristóvão Colombo, em Vila Velha, nesta quarta-feira (01)
Iago Nascimento Alves, de 20 anos, morto em Cristóvão Colombo, em Vila Velha, nesta quarta-feira (01) Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A reportagem da TV Gazeta esteve no local, mas, com medo, os moradores não quiseram gravar entrevista. No entanto, populares contaram que a vítima conversava com outras pessoas na rua, por volta das 20h,quando dois homens chegaram em uma bicicleta, já atirando.

CRIME EM ILHA DOS AYRES

A poucos metros dali, cerca de duas horas depois do assassinato em Cristóvão Colombo, outro homem também foi morto no meio da rua, no bairro Ilha dos Ayres. O crime foi na Rua Eucalipto e aconteceu por volta das 22h. Moradores disseram ter escutado pelo menos 15 tiros. Segundo informações da polícia, a vítima usava tornozeleira eletrônica.
A polícia acredita que os dois crimes tenham relação, por terem acontecido de forma semelhante e em um curto espaço de tempo.
Morte em Ilha dos Ayres na noite desta quarta-feira (01)
Morte em Ilha dos Ayres na noite desta quarta-feira (01) Crédito: Reprodução/TV Gazeta

CRIMES PODEM TER RELAÇÃO COM DUPLO HOMICÍDIO EM BOA VISTA

A polícia ainda investiga os casos e, até o momento, ninguém foi preso. De acordo com informações da TV Gazeta apuradas com a  Polícia Civil, os homicídios que aconteceram na noite desta quarta (1) podem ter relação com o duplo homicídio que aconteceu no bairro Boa Vista, na noite de terça-feira (30) também em Vila Velha.  
Na ocasião, Thays Mendes Valério, de 23 anos, e Kristian Felliphe Sart Lourenço, de 27 anos, foram mortos. Eles estavam em um Toyota Corolla branco, com outras duas pessoas, quando o veículo foi fechado por um Renault Fluence. Os bandidos já chegaram atirando. Pelo menos 30 cápsulas de pistola 380 foram recolhidas pelos policiais no local do crime.

SECRETÁRIO DE SEGURANÇA

Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, nesta quinta-feira (2), o secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, disse que tudo indica que os crimes da noite desta quarta (1) podem ter relação com os crimes que aconteceram um dia antes na mesma região, e demonstram a rivalidade do tráfico de drogas.
Tudo indica que sim. Pela forma que esse indivíduo foi morto ontem (quarta) em Cristóvão Colombo, com mais de 20 tiros na face, demonstra a questão da rivalidade do tráfico. O ataque dado em Boa Vista, próximo à faculdade, um ataque que vão atrás do alvo, não encontram, mas vitimam o irmão do alvo e a vizinha. Então, tudo isso tem ligação direta com o tráfico de entorpecentes, destacou.

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