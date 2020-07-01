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Identificados homem e mulher assassinados a tiros em Vila Velha

Pelo menos 30 cápsulas de pistola 380 foram recolhidas pela polícia no local do crime, no bairro Boa Vista. Quatro pessoas estavam no carro, duas morreram e as outras duas conseguiram fugir

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 09:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 09:12
Thais Mendes Valério, mulher morta a tiros em Vila Velha
Thays Mendes Valério, mulher morta a tiros em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
As duas pessoas mortas na noite desta terça-feira (30) em um tiroteio no bairro Boa Vista, em Vila Velha, foram identificadas como Thays Mendes Valério, de 23 anos, e Kristian Felliphe Sart Lourenço, de 27 anos. Eles estavam em um Toyota Corolla branco, com outras duas pessoas, quando o veículo foi fechado por um Renault Fluence, por volta das 21 horas.  Os bandidos já chegaram atirando.
Thays era quem dirigia o veículo. A esteticista levou dois tiros na cabeça e morreu no local. Já Kristian foi baleado e levado para um hospital em Vila Velha, mas não resistiu. Pelo menos 30 cápsulas de pistola 380 foram recolhidas pelos policiais no local do crime.
Homem e mulher mortos a tiros em Vila Velha
Homem e mulher mortos a tiros em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
As outras duas pessoas que estavam no carro, um homem e uma mulher, conseguiram fugir. De acordo com informações da TV Gazeta, a Polícia Civil acredita que esse homem era o alvo dos bandidos. Ele foi identificado apenas como Igor, e é suspeito de comandar o tráfico de drogas no bairro Boa Vista.
No meio do tiroteio, os bandidos ainda acertaram o portão e o vidro de alguns estabelecimentos comerciais da rua.

DML

Na manhã desta quarta-feira (01), parentes do Kristian Felliphe estavam no Departamento Médico Legal de Vitória, mas não quiseram falar com a imprensa.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL 

A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil para saber quem era o alvo dos criminosos, qual foi a motivação do crime e mais informações sobre o caso. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), devido uma das vítimas ser do sexo feminino.
"Nenhum suspeito foi preso até o momento e nenhuma linha de investigação é descartada. O Disque-Denúncia 181 é a melhor forma da população auxiliar a polícia com informações que levem à prisão de criminosos. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas. O DD 181 também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br", finalizou a nota. 
Com informações da TV Gazeta

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