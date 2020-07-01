Identificados homem e mulher assassinados a tiros em Vila Velha

Thays Mendes Valério, mulher morta a tiros em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Thays era quem dirigia o veículo. A esteticista levou dois tiros na cabeça e morreu no local. Já Kristian foi baleado e levado para um hospital em Vila Velha, mas não resistiu. Pelo menos 30 cápsulas de pistola 380 foram recolhidas pelos policiais no local do crime.

Homem e mulher mortos a tiros em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

As outras duas pessoas que estavam no carro, um homem e uma mulher, conseguiram fugir. De acordo com informações da TV Gazeta, a Polícia Civil acredita que esse homem era o alvo dos bandidos. Ele foi identificado apenas como Igor, e é suspeito de comandar o tráfico de drogas no bairro Boa Vista.

No meio do tiroteio, os bandidos ainda acertaram o portão e o vidro de alguns estabelecimentos comerciais da rua.

DML

Na manhã desta quarta-feira (01), parentes do Kristian Felliphe estavam no Departamento Médico Legal de Vitória, mas não quiseram falar com a imprensa.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil para saber quem era o alvo dos criminosos, qual foi a motivação do crime e mais informações sobre o caso. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), devido uma das vítimas ser do sexo feminino.

"Nenhum suspeito foi preso até o momento e nenhuma linha de investigação é descartada. O Disque-Denúncia 181 é a melhor forma da população auxiliar a polícia com informações que levem à prisão de criminosos. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas. O DD 181 também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br", finalizou a nota.

Com informações da TV Gazeta

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