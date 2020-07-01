Identificados homem e mulher assassinados a tiros em Vila Velha

As duas pessoas mortas na noite desta terça-feira (30) em um tiroteio no bairro Boa Vista, em Vila Velha, foram identificadas como Thays Mendes Valério, de 23 anos, e Kristian Felliphe Sart Lourenço, de 27 anos. Eles estavam em um Toyota Corolla branco, com outras duas pessoas, quando o veículo foi fechado por um Renault Fluence, por volta das 21 horas. Os bandidos já chegaram atirando.
Thays era quem dirigia o veículo. A esteticista levou dois tiros na cabeça e morreu no local. Já Kristian foi baleado e levado para um hospital em Vila Velha, mas não resistiu. Pelo menos 30 cápsulas de pistola 380 foram recolhidas pelos policiais no local do crime.
As outras duas pessoas que estavam no carro, um homem e uma mulher, conseguiram fugir. De acordo com informações da TV Gazeta, a Polícia Civil acredita que esse homem era o alvo dos bandidos. Ele foi identificado apenas como Igor, e é suspeito de comandar o tráfico de drogas no bairro Boa Vista.
No meio do tiroteio, os bandidos ainda acertaram o portão e o vidro de alguns estabelecimentos comerciais da rua.
DML
Na manhã desta quarta-feira (01), parentes do Kristian Felliphe estavam no Departamento Médico Legal de Vitória, mas não quiseram falar com a imprensa.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil para saber quem era o alvo dos criminosos, qual foi a motivação do crime e mais informações sobre o caso. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), devido uma das vítimas ser do sexo feminino.
"Nenhum suspeito foi preso até o momento e nenhuma linha de investigação é descartada. O Disque-Denúncia 181 é a melhor forma da população auxiliar a polícia com informações que levem à prisão de criminosos. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas. O DD 181 também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br", finalizou a nota.
Com informações da TV Gazeta