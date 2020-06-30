Suspeitos de aplicar golpes em clientes de bancos no ES são presos

Para a realização do golpe, os suspeitos ligavam para casa de clientes de bancos dizendo que o cartão deles havia sido clonado e usado em compras e pediam que a vítima ligasse para o banco. Quando os clientes retornavam a ligação, eram os próprios criminosos que atendiam. Os suspeitos recebiam informações privilegiadas sobre estes clientes, iam até a residência das vítimas como se fossem motoboys das agências bancárias. Chegando ao local, eles faziam a quebra dos cartões e levavam o chip para obter dinheiro. Os golpistas presos se passavam por funcionários da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.