Suspeito que fugiu após assalto a lotérica em Cariacica vestia uniforme de gari

Suspeito de assalto a lotérica em Bela Aurora, Cariacica, que conseguiu fugir estava com uniforme de gari Crédito: Reprodução / TV Gazeta

O suspeito que conseguiu fugir depois de um assalto a uma casa lotérica no bairro Bela Aurora, em Cariacica, estava vestido com uniforme de gari. Outros dois criminosos que participaram do roubo foram mortos após uma troca de tiros com um policial à paisana que estava próximo ao local.

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O homem foi flagrado por câmeras de videomonitoramento instaladas próximas ao local onde aconteceu o assalto. Nela é possível ver o suspeito correndo com um malote de dinheiro nas mãos. A quantia roubada não foi informada. Nas imagens também é possível ver o homem vestido com um uniforme de gari. O caso já está sendo investigado.

O ASSALTO

O assalto aconteceu por volta das 8h desta terça-feira (30). Funcionários do local disseram que os ladrões aproveitaram quando o dono estava abrindo a loja, pouco antes das 8h. O dono da casa lotérica, de 52 anos, não quis gravar entrevista. Mas, contou à reportagem da TV Gazeta que abriu a porta de aço apenas o suficiente para entrar e depois abaixou deixando um pequeno espaço.

Segundo ele, os bandidos aproveitaram esse pequeno espaço para invadir a Casa Lotérica, e quando o proprietário estava abrindo a porta da área restrita a funcionários, os ladrões chegaram empurrando. Eles agrediram o empresário com socos e coronhadas e obrigaram a abrir o cofre.

Quando os três bandidos estavam saindo, se depararam com um policial a paisana que estaria estacionando o veículo na rua. Houve disparos de arma de fogo que deixaram marca nas portas de lojas próximas. O policial não se machucou. Dois suspeitos acabaram mortos.

Casa lotérica no bairro Bela Aurora, em Cariacica, foi alvo de assaltantes. Dois suspeitos foram mortos Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um dos suspeitos mortos não foi identificado. O outro se chamava Fernando de Jesus, de 28 anos, morador de Bela Aurora. Parentes acompanharam o trabalho da polícia, disseram que Fernando já esteve preso por roubo e que por várias vezes pediram para ele largar a vida de crimes.

Com um dos mortos a polícia encontrou uma arma falsa. A suspeita é que o bandido que fugiu estava com a arma verdadeira. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa.

POLÍCIA MILITAR

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou, por nota, que três indivíduos assaltaram a lotérica na manhã desta terça-feira (30) e que, no momento da fuga, eles se deparam com um policial militar de folga, que estacionava o carro próximo ao local. De acordo com a PM, o policial deu voz de prisão aos suspeitos que atiraram contra o militar. Neste momento, o policial revidou, dois indivíduos foram baleados e morreram no local. O terceiro conseguiu fugir com um malote de dinheiro que não teve a quantia informada. Confira a nota na íntegra:

"Nesta manhã (30), três indivíduos assaltaram uma casa lotérica no bairro Bela Aurora, em Cariacica. No momento da fuga, eles se depararam com um policial militar de folga que estava estacionando seu carro na via. Ele deu voz de prisão aos suspeitos que atiraram contra o policial. A injusta agressão foi revidada e dois indivíduos foi baleados. Eles morreram no local. O terceiro conseguiu fugir com um malote com quantia em espécie não informada", diz a nota.