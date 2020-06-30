Na casa de um dos alvos foram apreendidos R$ 280 mil em dinheiro e R$ 70 mil em cheques, além de armas Crédito: Raphael Verly / TV Gazeta Norte

Your browser does not support the audio element. Empresário é preso com armas e R$ 350 mil durante operação em São Mateus

A Operação Sentinela foi iniciada na última quarta-feira (24) e finalizada nesta terça-feira (30), quando cinco pessoas foram detidas. Ao todo, 14 pessoas foram presas durante a operação que cumpriu mandados de busca e apreensão e também de prisão nos bairros Ponte, Seac, Santo Antônio e no balneário de Guriri. Além dos detidos, foram apreendidos 7 armas de fogo no total, sendo 3 revólveres calibre .38, 1 pistola .380, 1 carabina calibre .22, 1 submetralhadora, 1 revólver de fabricação artesanal e cerca de 400 munições.

De acordo com o secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Estado ( Sesp ), coronel Alexandre Ramalho, os trabalhos visam combater a criminalidade na região. Essa operação iniciou-se, na verdade, na quarta-feira (24). Nós estamos fazendo prisões desde esse dia e finalizamos na data de hoje. A operação ainda está em andamento, nós ainda temos equipes no terreno cumprindo algumas diligências, comentou em coletiva de imprensa.

Segundo Ramalho, durante os últimos dias, foram executadas diversas diligências que resultaram em prisões e apreensões. Na data de hoje e desde quarta-feira, nós reunimos 21 mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão. Desses 21 mandados de prisão, 14 pessoas foram recuperadas, ligadas ao tráfico [de drogas], roubo de veículos, a homicídios e que serão apresentadas a polícia judiciária junto com o material e posteriormente encaminhadas para a Justiça, disse.

O superintendente de Polícia Regional Norte, Ícaro Ruginski Borges, comentou a operação e reforçou que as diligências foram antecipadas para evitar que os alvos pudessem deixar a cidade. É uma operação integrada, hoje nós temos o cumprimento de grande parte dos mandados. Essa operação foi antecipada justamente para que os investigados não pudessem se evadirem. Nós logramos êxito em prender 14 pessoas, hoje cinco pessoas já foram presas, revelou.

Representantes da Secretaria de Segurança Pública do Estado, Polícia Civil e Polícia Militar detalharam a operação durante coletiva de imprensa Crédito: Raphael Verly / TV Gazeta Norte

PRISÃO DE EMPRESÁRIO

No bairro Seac foram cumpridos dois mandados de prisão, um deles na casa de um empresário. Segundo Borges, a grande quantia de dinheiro apreendida chamou a atenção.

É interessante mencionar essa quantidade imensa de dinheiro que foi apreendida, cerca de R$ 280 mil em dinheiro e R$ 70 mil em cheques, totalizando R$ 350 mil, além de três armas. Isso foi em um único alvo, esse alvo, ele é investigado a princípio por tráfico, por participação no tráfico de drogas e ele já possui antecedentes criminais, ele já foi preso anteriormente por posse de arma de fogo, comentou.

Ainda segundo o superintendente, novas prisões ainda podem ser realizadas. As equipes ainda estão na rua e possivelmente ainda teremos outras prisões. É interessante mencionar que a maioria dos envolvidos são investigados pelos crimes de tráfico e homicídios, foco da operação, ressaltou.

INVESTIGAÇÃO

Conforme divulgado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), a operação integrada visa combater homicídios, tráfico de drogas e crimes patrimoniais. O coronel Alexandre Ramalho reforçou que o balanço da operação foi positivo.

Nós estamos apresentando 14 pessoas presas, aproximadamente R$ 280 mil apreendidos na casa de um indivíduo e seis armas de fogo, então nós consideramos a operação de hoje o resultado bastante positivo, uma operação integrada. Na atual gestão nossa, nós estamos primando muito pela integração das polícias. Unidos, nós somos muito mais fortes e o resultado agora apresentado se traduz todo o esforço, toda a dedicação dos nossos policiais civis e militares que desde quarta-feira, desde às 4 horas da manhã de hoje ainda continuam nas ruas atrás de criminosos que trazem profundo pesar para as comunidades, principalmente comunidades mais carentes, quando nós falamos do tráfico de entorpecentes, explicou.

Após as prisões, os investigados serão apresentados à Justiça para que possam responder às acusações. Todas as pessoas presas obviamente vão responder. As pessoas presas já com mandado de prisão não têm nem o que responder, o mandado de prisão está aberto e elas vão ser apresentadas automaticamente à Justiça. Obviamente que a Polícia Civil tem uma investigação no decorrer do curso dessas prisões e dessas apreensões, as investigações continuam e a medida que nós fomos ouvindo as pessoas, investigando, outras pessoas poderão ser alvos dessas operações, destacou.

O superintendente de Polícia Regional Norte, Ícaro Ruginski Borges, ressaltou que inicialmente não há indícios de ligação entre os detidos, já que a operação é resultado de várias investigações policiais. São diversas investigações por crimes de homicídios, tráfico e roubos. São investigações separadas que hoje nós organizamos essa operação, que culminou nas prisões dessas pessoas, mas são investigações diversas que hoje foram executadas a operação e a prisão dessas pessoas, reforçou.

Várias armas e munições foram apreendidas durante operação integrada em São Mateus Crédito: Raphael Verly / TV Gazeta Norte

INTEGRAÇÃO

O coronel Marcelo Amorim, da Polícia Militar, reforçou a importância da integração entre as autoridades policiais no combate ao crime. Mais uma operação integrada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, sob a orientação do secretário de Segurança, no intuito de dar continuidade ao nosso trabalho de combater a criminalidade na Região Norte, comentou.

O secretário de Segurança Pública, Coronel Alexandre Ramalho, pede que a população utilize os canais da polícia para denunciar crimes. Contamos com o apoio da comunidade, contamos com o apoio da sociedade de São Mateus para que denunciem no 181, que essas informações são muito valiosas para nós, concluiu.