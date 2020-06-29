Responsáveis pelo assassinato de Fernando Cabeção continuam soltos

Depois de mais de 24 horas, os responsáveis pelo assassinato de Fernando de Oliveira Reis continuam nas ruas. Até o início da noite desta segunda-feira (29), a Polícia Civil não havia detido qualquer suspeito de envolvimento no crime, que aconteceu durante a tarde deste domingo (28), em Vila Velha.
Mais conhecido como Fernando Cabeção, ele foi executado enquanto estava dentro de um carro de luxo, parado no sinal vermelho, em uma rua no bairro Itapoã. De acordo com informações da Polícia Militar, os ocupantes de outro veículo teriam disparado, pelo menos, 15 vezes contra ele e fugido em seguida.
"Diligências estão em andamento; porém, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Outras informações não serão passadas para que a apuração do caso seja preservada"
Apesar de vítima neste caso, Fernando foi um dos intermediadores do homicídio do juiz Alexandre Martins Castro Filho, em março de 2003. Investigações também apontam que ele seria chefe de uma facção criminosa do bairro Guaranhuns e teria participado de outro assassinato, no bairro Divino Espírito Santo, horas antes de ser morto.
O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Quem tiver qualquer informação sobre o crime deve registrá-la por meio do Disque-Denúncia (181). A contribuição também pode ser feita pelo App 190 ES. O anonimato é garantido.