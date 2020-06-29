Acusado de matar juiz, Cabeção foi morto 7 meses após deixar a prisão

Carro onde Fernando Cabeção foi executado Crédito: Internauta

Fernando Cabeção foi condenado intermediar morte do juiz Alexandre Martins Crédito: reprodução/aquivo TV/Gazeta

Segundo informações da Polícia Militar , o carro de Fernando seguia no sentido Vila Velha-Vitória, quando parou no sinal de trânsito em Itapuã, Vila Velha, e foi fechado por outro veículo. De dentro do carro, os criminosos teriam feito pelo menos 15 disparos. Fernando Cabeção não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os autores do crime fugiram.

De acordo com informações da TV Gazeta, a esposa da vítima estava dirigindo o veículo e não foi atingida pelos tiros. Ela foi socorrida pela ambulância do Samu, porque machucou um dos braços com estilhaços de vidro da janela.

MORTE DO JUIZ

Juiz Alexandre Martins, assassinado em 2003 Crédito: Arquivo | TV Gazeta

No dia 24 de março de 2003, o juiz Alexandre Martins de Castro Filho, de 32 anos, foi assassinado com três tiros quando chegava a uma academia de ginástica, em Itapoã, Vila Velha. Ele tinha acabado de estacionar o carro e foi baleado na rua.

Testemunhas contam que olharam da janela da academia ao ouvirem os tiros e viram uma pessoa na moto e uma outra pessoa atirando. Alexandre integrava a missão especial federal que, desde julho de 2002, investigava as ações do crime organizado no Estado.

PAI DE ALEXANDRE MARTINS COMENTA MORTE DE CABEÇÃO

Após a confirmação da morte de Fernando de Oliveira Reis, conhecido como Fernando Cabeção, neste domingo (28), homem envolvido no assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, ocorrido em 2003, o pai do magistrado comentou o ocorrido . O advogado, também Alexandre, disse que "todo óbito é lamentável, o dele também, mas ele recebeu o que no final mereceu por toda a vida que ele teve".

Para Alexandre Martins de Castro, o assassino do próprio filho sofreu com as mesmas armas que aplicou nos outros. "Aparentemente ele estava envolvido em um assassinato ocorrido hoje mesmo (28). Era um traficante, matador. A prisão não serviu em nada para ele, em termos de ressocialização. Com o currículo criminal que ele tinha e com a gravidade da participação que teve no assassinato do meu filho, não deveria ter estado na rua. A Justiça com 'j' minúsculo deixou ele sair. Às vezes é feita a justiça por vias tortas, ele voltou para o Estado e estava na rua. Eu lamento a morte de qualquer um, mas lamento que ele não tenha pagado mais pela morte do meu filho", disse.