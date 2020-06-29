Dois homens são assassinados a tiros no fim de semana em Linhares

Os homicídios registrados no último fim de semana estão sendo investigados pela Delegacia Regional de Linhares Crédito: Leonardo Goliver

O fim de semana foi marcado pela violência no município de Linhares , na Região Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Civil , foram dois homicídios registrados entre sábado (27) e domingo (28).

No sábado (27), um jovem, identificado como Ítalo Andrade Pereira, de 21 anos, foi morto a tiros no bairro Santa Cruz. De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares, o homicídio pode ter relação com briga entre gangues rivais.

Hoje vamos representar pela prisão dos dois autores. São elementos que cometeram o crime por conta de uma rixa que existe no bairro Santa Cruz. Uma briga de gangues que existe no local, comentou.

Já no domingo (28), Francisco de Assis, conhecido como Chiquinho, foi baleado durante a tarde no bar onde trabalhava no bairro Planalto. A vítima chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu aos ferimentos.

Fizemos os primeiros levantamentos do crime ontem e hoje estamos retornando para o local para trazer mais testemunhas que possam indicar os autores. Temos um suspeito e a motivação, mas ainda precisamos de mais diligências para poder finalizar esse caso, ressaltou o delegado.

CRIMES EM LINHARES

Com os dois assassinatos do fim de semana, Linhares chega ao número de 10 homicídios no mês de junho, oito a mais que os registrados no mês de maio deste ano.

O delegado Fabrício Lucindo reforça que a polícia tem atuado no combate aos crimes. Estamos elucidando todos os crimes que foram cometidos, ou seja, o papel da polícia está sendo feito, elucidar crimes e prender criminosos. Vamos trabalhar intensamente para que esses números caiam novamente no mês de julho.

SOORETAMA

O fim de semana também teve registro de homicídio em Sooretama , no Norte do Estado. Na noite do último sábado (27), um homem identificado como Paulo Lipardo foi morto a tiros no Centro da cidade.

É um sujeito que estava preso há pouco tempo e saiu do sistema prisional, voltou a Sooretama e acabou sendo assassinado. Pelos trabalhos que foram feitos no plantão, me parece que ele foi assassinado por conta de dívidas do passado, dívidas que ele deixou com algum tipo de gangue ou alguém lá daquela região, explicou o delegado Fabrício Lucindo.