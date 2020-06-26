Funcionários encontram feto em estação de esgoto em Linhares

Funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Linhares, no Norte do Espírito Santo, encontraram um feto em uma Estação Elevatória de Esgoto, no bairro Interlagos, na manhã desta sexta-feira (26). A perícia da Polícia Civil foi acionada.
Segundo informações do Saae, assim que o feto foi encontrado, os servidores acionaram a Polícia Civil e a Polícia Militar para registrar o ocorrido.
De acordo com informações da Polícia Militar, o Ciodes foi informado da ocorrência ainda durante a manhã e militares foram até o local. Já na estação, os policiais constataram o fato e acionaram a perícia.
O delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares, informou que a ocorrência ainda está em andamento, mas que a perícia foi acionada e encaminhada para o local.