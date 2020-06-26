Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Linhares

Servidor público morre em grave acidente na BR 101 no ES

A esposa dele, que também estava na moto na hora do acidente, foi socorrida e levada para o Hospital Geral de Linhares. Watilla Feu dos Santos, de 29 anos, deixa duas filhas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 09:24

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 09:24

Servidor da Prefeitura de Linhares morre em grave acidente na BR 101
Watila Feu dos Santos era servidor da Prefeitura de Linhares Crédito: Leitor
Um servidor da Prefeitura de Linhares morreu após sofrer um grave acidente no início da noite desta quinta-feira (25), na BR 101, em Linhares. A colisão, que envolveu um carro de passeio e a moto em que estava o servidor Watilla Feu dos Santos junto com a esposa, aconteceu por volta das 17h30. 
Servidor público morre em acidente na BR 101
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a moto em que estava Watilla e a esposa fazia o cruzamento quando foi atingida por um carro de passeio que seguia no sentido Norte da rodovia.
Com o impacto da colisão,  os dois ocupantes da moto ficaram feridos. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Hospital Geral de Linhares (HGL). O servidor público não resistiu aos ferimentos e morreu. A mulher continua internada na unidade hospitalar.
Watila era servidor público e atuava no Departamento de Sistema de Informação (DSI) da Prefeitura de Linhares. As informações foram confirmadas pela própria prefeitura. 
Segundo informações da PRF, o veículo que colidiu contra a moto não estava no local da ocorrência quando os policiais chegaram. Uma equipe da PRF de moto colheu informações e seguiu pela rodovia para tentar localizar o carro, que só foi encontrado três quilômetros depois.

MOTORISTA DO OUTRO VEÍCULO CONSUMIU BEBIDA ALCOÓLICA 

A ocorrência relata ainda que o veículo foi abordado próximo de uma indústria, no bairro Canivete, e o motorista submetido ao teste de etilômetro, que confirmou o consumo de bebida alcoólica.

PASSAGEIRA FERIDA 

Além do motorista, no carro estavam outras quatro pessoas. Segundo a PRF, uma das passageiras tentou sair do veículo com ele em movimento, caiu e acabou ficando ferida.
Após a abordagem, o condutor do carro foi levado para a Delegacia Regional de Linhares para prestar esclarecimentos. Em nota, a Polícia Civil informou que o motorista foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, afastar-se do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída e embriaguez ao volante. Ele será encaminhado para Presídio Regional de Linhares.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados