Servidor público morre em grave acidente na BR 101 no ES

Watila Feu dos Santos era servidor da Prefeitura de Linhares Crédito: Leitor

Um servidor da Prefeitura de Linhares morreu após sofrer um grave acidente no início da noite desta quinta-feira (25), na BR 101, em Linhares . A colisão, que envolveu um carro de passeio e a moto em que estava o servidor Watilla Feu dos Santos junto com a esposa, aconteceu por volta das 17h30.

Your browser does not support the audio element. Servidor público morre em acidente na BR 101

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a moto em que estava Watilla e a esposa fazia o cruzamento quando foi atingida por um carro de passeio que seguia no sentido Norte da rodovia.

Com o impacto da colisão, os dois ocupantes da moto ficaram feridos. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Hospital Geral de Linhares (HGL). O servidor público não resistiu aos ferimentos e morreu. A mulher continua internada na unidade hospitalar.

Watila era servidor público e atuava no Departamento de Sistema de Informação (DSI) da Prefeitura de Linhares. As informações foram confirmadas pela própria prefeitura.

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Segundo informações da PRF, o veículo que colidiu contra a moto não estava no local da ocorrência quando os policiais chegaram. Uma equipe da PRF de moto colheu informações e seguiu pela rodovia para tentar localizar o carro, que só foi encontrado três quilômetros depois.

MOTORISTA DO OUTRO VEÍCULO CONSUMIU BEBIDA ALCOÓLICA

A ocorrência relata ainda que o veículo foi abordado próximo de uma indústria, no bairro Canivete, e o motorista submetido ao teste de etilômetro, que confirmou o consumo de bebida alcoólica.

PASSAGEIRA FERIDA

Além do motorista, no carro estavam outras quatro pessoas. Segundo a PRF, uma das passageiras tentou sair do veículo com ele em movimento, caiu e acabou ficando ferida.