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Norte do ES

Mulher suspeita de tráfico de drogas é presa em São Mateus

Segundo a PM, com a mulher foram encontradas drogas, dinheiro, material para embalar entorpecentes, balança de precisão e um caderno de anotações do tráfico

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 16:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2020 às 16:56
São Mateus 28/06/2020- Mulher é presa por tráfico de drogas
 Material apreendido com mulher presa por tráfico de drogas em São Mateus Crédito: Divulgação/ PMES
Um mulher foi presa, na manhã deste domingo (28), suspeita de tráfico de drogas no bairro Ribeirão, em São Mateus, Norte do Espírito Santo. Com ela, a polícia localizou, além dos entorpecentes, dinheiro, material para embalar os produtos, balança de precisão e um caderno de anotações da movimentação do tráfico.
De acordo com a Polícia Militar, durante a manhã, os militares receberam a denúncia de que uma mulher estaria comercializando os entorpecentes no bairro. Ao abordarem a suspeita, os policiais encontraram com ela drogas prontas para comercialização e dinheiro.
Durante a abordagem, a suspeita confessou que guardava mais drogas e dinheiro em sua residência, mas que seriam de outro traficante no município vizinho de Boa Esperança.
  Material apreendido com mulher presa por tráfico de drogas em São Mateus Crédito: Divulgação PMES
Na casa da suspeita, os militares encontraram os entorpecentes e dinheiro. Segundo a polícia, foram apreendidos: 538 pinos contendo substância análoga à cocaína, 431 buchas de substância análoga à maconha, 134 pedras de substância análoga ao crack, a quantia de R$ 2.149,00, material para embalar os produtos, balança de precisão e um caderno de anotações do tráfico.
Segundo a PM, a suspeita e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de São Mateus.

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