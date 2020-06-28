Mulher suspeita de tráfico de drogas é presa em São Mateus

Material apreendido com mulher presa por tráfico de drogas em São Mateus Crédito: Divulgação/ PMES

Um mulher foi presa, na manhã deste domingo (28), suspeita de tráfico de drogas no bairro Ribeirão, em São Mateus , Norte do Espírito Santo. Com ela, a polícia localizou, além dos entorpecentes, dinheiro, material para embalar os produtos, balança de precisão e um caderno de anotações da movimentação do tráfico.

De acordo com a Polícia Militar, durante a manhã, os militares receberam a denúncia de que uma mulher estaria comercializando os entorpecentes no bairro. Ao abordarem a suspeita, os policiais encontraram com ela drogas prontas para comercialização e dinheiro.

Durante a abordagem, a suspeita confessou que guardava mais drogas e dinheiro em sua residência, mas que seriam de outro traficante no município vizinho de Boa Esperança.

Material apreendido com mulher presa por tráfico de drogas em São Mateus Crédito: Divulgação PMES

Na casa da suspeita, os militares encontraram os entorpecentes e dinheiro. Segundo a polícia, foram apreendidos: 538 pinos contendo substância análoga à cocaína, 431 buchas de substância análoga à maconha, 134 pedras de substância análoga ao crack, a quantia de R$ 2.149,00, material para embalar os produtos, balança de precisão e um caderno de anotações do tráfico.