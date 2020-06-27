PC e PM apreendem sete armas de fogo em um sítio em Guarapari

Armas apreendidas durante operação em Guarapari Crédito: Divulgação/Sesp

Disque-Denúncia 181, uma ação conjunta da polícia apreendeu, no bairro Tartaruga, zona rural de Depois de receber denúncias anônimas por meios do, uma ação conjunta da polícia apreendeu, no bairro Tartaruga, zona rural de Guarapari , sete armas de fogo. A Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) juntamente com a Polícia Militar realizaram, neste sábado (27), a operação com o objetivo de realizar levantamentos do tráfico de drogas local.

De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram apreendidos: dois revolveres calibre 38 e 37 munições de mesmo calibre; duas pistolas de calibre 380; 77 munições do mesmo calibre; duas escopetas calibre 12 e 23 munições de mesmo calibre; uma carabina calibre 38; dois simulacros de kit glock e de submetralhadora. Além disso, foram encontrados algemas, soco inglês, diversas armas brancas e um jet loader.

Armas apreendidas durante operação em Guarapari

O delegado Guilherme Eugênio, titular do Denarc, explicou que a polícia recebeu denúncias do 181, da realização de festas com muito álcool e drogas, em uma propriedade rural de alto padrão, no município de Guarapari. Segundo ele, nesse local havia várias armas de fogo, e o proprietário ostentava essas armas nas redes sociais.

"Representamos por um mandado de busca e apreensão que foi cumprido hoje (27), onde localizamos as armas de fogo, simulacro, diversas armas brancas e drogas para consumo pessoal", disse.

Ainda de acordo com o delegado, o suspeito estava com a licença para o porte de armas vencida. "Antes das diligências, a PC entrou em contato com a Polícia Federal e verificou a irregularidade das armas, e que o registro de porte estava vencido há mais de 10 anos. O procedimento será encaminhado para a Polícia Federal para que seja reavaliado o registro de porte que ele possuía", disse Guilherme Eugênio.