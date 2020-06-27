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Na Grande Vitória

PC e PM apreendem sete armas de fogo em um sítio em Guarapari

A ação conjunta foi realizada neste sábado (27), na zona rural do município. Também foram apreendidos facões, máscaras e outras armas brancas

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 17:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2020 às 17:38
Armas apreendidas durante operação em Guarapari
Armas apreendidas durante operação em Guarapari Crédito: Divulgação/Sesp
Depois de receber denúncias anônimas por meios do Disque-Denúncia 181, uma ação conjunta da polícia apreendeu, no bairro Tartaruga, zona rural de Guarapari, sete armas de fogo. A Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) juntamente com a Polícia Militar realizaram, neste sábado (27), a operação com o objetivo de realizar levantamentos do tráfico de drogas local.

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De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram apreendidos: dois revolveres calibre 38 e 37 munições de mesmo calibre; duas pistolas de calibre 380; 77 munições do mesmo calibre; duas escopetas calibre 12 e 23 munições de mesmo calibre; uma carabina calibre 38; dois simulacros de kit glock e de submetralhadora. Além disso, foram encontrados algemas, soco inglês, diversas armas brancas e um jet loader.

Armas apreendidas durante operação em Guarapari

O delegado Guilherme Eugênio, titular do Denarc, explicou que a polícia recebeu denúncias do 181, da realização de festas com muito álcool e drogas, em uma propriedade rural de alto padrão, no município de Guarapari. Segundo ele,  nesse local havia várias armas de fogo, e o proprietário ostentava essas armas nas redes sociais. 
"Representamos por um mandado de busca e apreensão que foi cumprido hoje (27), onde localizamos as armas de fogo, simulacro, diversas armas brancas e drogas para consumo pessoal", disse.

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Ainda de acordo com o delegado, o suspeito estava com a licença para o porte de armas vencida. "Antes das diligências, a PC entrou em contato com a Polícia Federal e verificou a irregularidade das armas, e que o registro de porte estava vencido há mais de 10 anos. O procedimento será encaminhado para a Polícia Federal para que seja reavaliado o registro de porte que ele possuía", disse  Guilherme Eugênio.
A polícia informou que o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Guarapari para prestar esclarecimentos e foi liberado para responder, inicialmente, em liberdade.

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