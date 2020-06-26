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Visibilidade: operação promove pontos de bloqueio na Grande Vitória

A operação contou com o apoio das polícias Militar e Civil, Força Nacional e guardas municipais da Grande Vitória

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 19:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 19:14
Material apreendido durante a Operação Visibilidade nesta sexta-feira (26)
Material apreendido durante a Operação Visibilidade nesta sexta-feira (26) Crédito: Reprodução SESP
Uma operação que reuniu cerca de 300 agentes policiais promoveu, na tarde desta sexta-feira (26), 20 pontos de bloqueio na Região Metropolitana. Com o apoio das polícias Militar e Civil, Força Nacional e guardas municipais da Grande Vitória, a intitulada Operação Visibilidade tem vistoriado veículos que trafegam por vias da região, com objetivo de "garantir segurança aos capixabas".
A operação teve início às 13h e previsão de encerramento às 18h desta sexta (26). Nos locais de fiscalização, os agentes verificam o banco de dados dos indivíduos que passam pelos locais.
Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado, coronel Alexandre Ramalho, a operação "vai ao encontro do desejo de motoristas que transitam pelas vias da cidade". "A operação não é repressiva, é preventiva, para evitar que os crimes que atormentam as comunidades aconteçam", acrescentou.

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A intervenção acontece também sob supervisão do Coronel Alessandro Juffo, do Comando de Polícia Ostensiva Metropolitana, da Polícia Militar, e o Delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda.

RESULTADOS DA OPERAÇÃO

Durante a operação promovida nesta sexta-feira (26), a Polícia Militar apreendeu drogas e uma arma de fogo com um homem que desembarcava de um táxi em Jardim da Penha, bairro da capital. A ocorrência foi encaminhada para Delegacia Regional de Vitória. 

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