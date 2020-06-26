Visibilidade: operação promove pontos de bloqueio na Grande Vitória

Material apreendido durante a Operação Visibilidade nesta sexta-feira (26) Crédito: Reprodução SESP

Uma operação que reuniu cerca de 300 agentes policiais promoveu, na tarde desta sexta-feira (26), 20 pontos de bloqueio na Região Metropolitana. Com o apoio das polícias Militar Civil , Força Nacional e guardas municipais da Grande Vitória , a intitulada Operação Visibilidade tem vistoriado veículos que trafegam por vias da região, com objetivo de "garantir segurança aos capixabas".

A operação teve início às 13h e previsão de encerramento às 18h desta sexta (26). Nos locais de fiscalização, os agentes verificam o banco de dados dos indivíduos que passam pelos locais.

Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado, coronel Alexandre Ramalho, a operação "vai ao encontro do desejo de motoristas que transitam pelas vias da cidade". "A operação não é repressiva, é preventiva, para evitar que os crimes que atormentam as comunidades aconteçam", acrescentou.

A intervenção acontece também sob supervisão do Coronel Alessandro Juffo, do Comando de Polícia Ostensiva Metropolitana, da Polícia Militar, e o Delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda.

RESULTADOS DA OPERAÇÃO