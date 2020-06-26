Polícia prende acusados de violentar mulheres na Grande Vitória

Operação Marias em 2020, na Grande Vitória Crédito: Polícia Civil

A terceira edição da Operação Marias, organizada pela Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Div-Deam) da Polícia Civil , cumpriu nesta sexta-feira (26) três mandados de prisão e seis de busca e apreensão contra homens acusados de violência doméstica e familiar na Grande Vitória . Dois homens, de 35 e 24 anos, foram presos em Cariacica . Na Serra , um de 28 anos também foi detido. A operação reuniu 35 policiais e 12 viaturas.

Conhecida por atuar contra acusados de cometerem crimes contra mulheres, a operação ainda apreendeu uma pistola .380 e 30 munições do mesmo calibre. Três carregadores foram recolhidos.

Ainda segunda informações da Polícia Civil, um veículo, tido como instrumento para a prática de estupro, foi apreendido em Vila Velha

A operação teve apoio da Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (SIAE) e da Superintendência de Polícia Interestadual e de capturas (SUPIC).

De acordo com a Delegada da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, Cláudia Dematté, uma das prisões foi de um homem acusado de agredir e obrigar a companheira a manter relações sexuais com ele. O caso, que aconteceu no bairro Novo Horizonte, na Serra, chamou atenção da delegada. Segundo ela, a mulher engravidou do agressor e tentou, mesmo com perseguições, pôr fim ao relacionamento.