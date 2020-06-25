Morte de mulher choca familiares e intriga moradores de Marechal Floriano

Um crime chocante e que intriga moradores de Marechal Floriano e da família de Lorrany Walder Falcão. Na tarde de ontem (24), a mulher de 33 anos foi encontrada morta sobre a cama e com sinais de violência. A consultora de vendas estava sozinha e morava em um apartamento no bairro Santa Rita, na sede da cidade que fica na Região Serrana do Espírito Santo.
Uma prima de Lorrany, que não será identificada nesta reportagem, contou que a família procura entender o que pode ter ocorrido no apartamento. Ainda em choque, ela relatou que todos foram surpreendidos com o crime, pois a vítima não tinha desavenças ou problemas com ninguém.
"Minha prima era uma pessoa maravilhosa, muito alegre e morava já há muitos anos na cidade. Sempre nos falávamos, crescemos juntas, e ela estava contente com o casamento. A Lorrany nunca teve problemas com ninguém e do nada ela é encontrada morta. Como que uma pessoa tem a vida tirada assim do nada no meio da tarde e em um local onde residem muitas pessoas".
CASAMENTO RECENTE
Segundo a prima, Lorrayne casou-se em janeiro do ano passado. O marido da vítima é caminhoneiro e estava viajando a trabalho quando o crime aconteceu.
"Ele também está em choque. Como é caminhoneiro, ele estava longe e soube por telefone que assassinaram a esposa. Ele voltou e conseguiu chegar a tempo do sepultamento. Assim como nós, também está sem entender o que pode ter ocorrido para tirarem a vida dela. Eles estavam casados há pouco tempo e não tinham filhos", disse a familiar.
Outro fator que torna o caso ainda mais intrigante foi o fato de nada ter sido levado do apartamento onde a consultora morava. De acordo com a prima da vítima, a polícia não encontrou sinais de arrombamento na residência e nenhum pertence foi levado ou mexido.
"Isso que nos deixa ainda mais sem entender o que pode ter acontecido, pois não mexeram em nada. Foram lá e tiraram a vida da minha prima. O corpo dela tinha marcas de agressão e também havia um corte na região do pescoço. Também suspeitamos que ela possa ter sido violentada sexualmente", disse.
INVESTIGAÇÃO
O caso está sob investigação da Delegacia de Polícia Civil de Marechal Floriano, coordenada pelo delegado Geraldo Rodrigues Peçanha. Ainda na quarta-feira (24), a Polícia Civil confirmou que havias sinais de violência no corpo da vítima, mas não detalhou se a perícia encontrou ferimentos próximos ao pescoço ou se havia indícios de abuso sexual, conforme relatado pela familiar. A reportagem tentou contato com o delegado do caso, porém ele não foi localizado.
Em nota enviada nesta quinta-feira (25), a assessoria da Polícia Civil informa que o caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação da delegacia local, que iniciou as diligências logo após o fato. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar fotos e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
SEPULTAMENTO
Após ser liberado pela família no Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, o corpo de Lorrayne foi sepultado no cemitério de Ribeirão do Cristo, distrito pertencente a cidade de Alfredo Chaves, onde a consultora de vendas nasceu.