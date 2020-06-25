Morte de mulher choca familiares e intriga moradores de Marechal Floriano

Lorrany Walder Falcão foi encontrada morta, em casa, na cidade de Marechal Floriano na tarde desta quarta-feira (24) Crédito: Reprodução/Facebook

Uma prima de Lorrany, que não será identificada nesta reportagem, contou que a família procura entender o que pode ter ocorrido no apartamento. Ainda em choque, ela relatou que todos foram surpreendidos com o crime, pois a vítima não tinha desavenças ou problemas com ninguém.

"Minha prima era uma pessoa maravilhosa, muito alegre e morava já há muitos anos na cidade. Sempre nos falávamos, crescemos juntas, e ela estava contente com o casamento. A Lorrany nunca teve problemas com ninguém e do nada ela é encontrada morta. Como que uma pessoa tem a vida tirada assim do nada no meio da tarde e em um local onde residem muitas pessoas".

CASAMENTO RECENTE

Segundo a prima, Lorrayne casou-se em janeiro do ano passado. O marido da vítima é caminhoneiro e estava viajando a trabalho quando o crime aconteceu.

"Ele também está em choque. Como é caminhoneiro, ele estava longe e soube por telefone que assassinaram a esposa. Ele voltou e conseguiu chegar a tempo do sepultamento. Assim como nós, também está sem entender o que pode ter ocorrido para tirarem a vida dela. Eles estavam casados há pouco tempo e não tinham filhos", disse a familiar.

Outro fator que torna o caso ainda mais intrigante foi o fato de nada ter sido levado do apartamento onde a consultora morava. De acordo com a prima da vítima, a polícia não encontrou sinais de arrombamento na residência e nenhum pertence foi levado ou mexido.

"Isso que nos deixa ainda mais sem entender o que pode ter acontecido, pois não mexeram em nada. Foram lá e tiraram a vida da minha prima. O corpo dela tinha marcas de agressão e também havia um corte na região do pescoço. Também suspeitamos que ela possa ter sido violentada sexualmente", disse.

INVESTIGAÇÃO

O caso está sob investigação da Delegacia de Polícia Civil de Marechal Floriano, coordenada pelo delegado Geraldo Rodrigues Peçanha. Ainda na quarta-feira (24), a Polícia Civil confirmou que havias sinais de violência no corpo da vítima, mas não detalhou se a perícia encontrou ferimentos próximos ao pescoço ou se havia indícios de abuso sexual, conforme relatado pela familiar. A reportagem tentou contato com o delegado do caso, porém ele não foi localizado.

A investigação do crime da consultora de vendas está sob responsabilidade do delegado Geraldo Peçanha, da Delegacia de Marechal Floriano Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Em nota enviada nesta quinta-feira (25), a assessoria da Polícia Civil informa que o caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação da delegacia local, que iniciou as diligências logo após o fato. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar fotos e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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