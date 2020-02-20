Feto é enterrado em vaso de planta em Marechal Floriano, no ES

Um feto, de aproximadamente cinco meses, foi encontrado enterrado em um vaso de plantas em Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo. O caso chegou até a Polícia Civil nesta quinta-feira (20), depois que moradores denunciaram o fato ao Conselho Tutelar e à área da saúde.
Segundo o delegado Luiz Paschoal, a mãe do bebê contou que foi um aborto natural e ficou com medo de acionar alguém para revelar o caso. Foram vizinhos que denunciaram. Chamaram o Conselho Tutelar e o setor da saúde. Ela alega que foi aborto natural. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para saber se nasceu com vida ou não. Ela contou que teve essa atitude de enterrar porque teve medo da Justiça e da polícia e, por isso não buscou um órgão. Mas para saber se isso realmente aconteceu, precisamos do laudo que deve ficar pronto em uns 30 dias, revelou.
O caso segue sob a investigação da Polícia Civil.
A mulher, mãe do bebê, é casada, tem três filhos e mora na região urbana de Marechal Floriano. O marido, segundo o delegado, informou que não sabia do aborto da mulher. O aborto teria acontecido nesta quarta-feira (19), quando a criança foi enterrada no fundo do vaso de plantas.