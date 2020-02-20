Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investigação

Feto é enterrado em vaso de planta em Marechal Floriano, no ES

Mãe da criança contou a polícia que sofreu um aborto espontâneo. Corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 19:10

Redação de A Gazeta

Feto foi enterrado no fundo do vaso de plantas Crédito: Divulgação
Um feto, de aproximadamente cinco meses, foi encontrado enterrado em um vaso de plantas em Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo. O caso chegou até a Polícia Civil nesta quinta-feira (20), depois que moradores denunciaram o fato ao Conselho Tutelar e à área da saúde.
Segundo o delegado Luiz Paschoal, a mãe do bebê contou que foi um aborto natural e ficou com medo de acionar alguém para revelar o caso. Foram vizinhos que denunciaram. Chamaram o Conselho Tutelar e o setor da saúde. Ela alega que foi aborto natural. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para saber se nasceu com vida ou não. Ela contou que teve essa atitude de enterrar porque teve medo da Justiça e da polícia e, por isso não buscou um órgão. Mas para saber se isso realmente aconteceu, precisamos do laudo que deve ficar pronto em uns 30 dias, revelou.
O caso segue sob a investigação da Polícia Civil.
A mulher, mãe do bebê, é casada, tem três filhos e mora na região urbana de Marechal Floriano. O marido, segundo o delegado, informou que não sabia do aborto da mulher. O aborto teria acontecido nesta quarta-feira (19), quando a criança foi enterrada no fundo do vaso de plantas.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados