Feto é encontrado dentro de estação de tratamento de esgoto em Linhares

Feto foi encontrado na a rede coletora de esgoto em uma estação no bairro Interlagos Crédito: Luiz Zardini

Um feto foi encontrado na Estação de Tratamento de Esgoto do SAAE, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (20).

De acordo com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), o feto estava dentro de uma sacola plástica, e foi encontrado por dois funcionários que faziam a limpeza de um gradil da rede coletora de esgoto em uma estação localizada no bairro Interlagos.

Segundo a Polícia Militar, um dos funcionários da estação acionou os militares, que constataram que seria um feto e comunicaram a perícia da Polícia Civil.

Feto foi encontrado na a rede coletora de esgoto em uma estação no bairro Interlagos Crédito: Luiz Zardini

A Polícia Civil informou que o feto, que teria entre quatro a cinco meses, foi recolhido e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.