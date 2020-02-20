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Caso de polícia

Feto é encontrado dentro de estação de tratamento de esgoto em Linhares

De acordo com a polícia, funcionários que trabalhavam na estação viram o feto que teria entre quatro a cinco meses. O caso será encaminhado para a Delegacia de Linhares

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 15:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 15:45
Feto foi encontrado na a rede coletora de esgoto em uma estação no bairro Interlagos Crédito: Luiz Zardini
Um feto foi encontrado na Estação de Tratamento de Esgoto do SAAE, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (20).
De acordo com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), o feto estava dentro de uma sacola plástica, e foi encontrado por dois funcionários que faziam a limpeza de um gradil da rede coletora de esgoto em uma estação localizada no bairro Interlagos.
Segundo a Polícia Militar, um dos funcionários da estação acionou os militares, que constataram que seria um feto e comunicaram a perícia da Polícia Civil.
Feto foi encontrado na a rede coletora de esgoto em uma estação no bairro Interlagos Crédito: Luiz Zardini
A Polícia Civil informou que o feto, que teria entre quatro a cinco  meses,  foi recolhido e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Ainda de acordo com a polícia,  só será possível ter mais detalhes após a realização do exame cadavérico. O procedimento será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, que aguardará o resultados dos exames para definir se haverá instauração de inquérito.

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