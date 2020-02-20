Feto é encontrado dentro de estação de tratamento de esgoto em Linhares

Um feto foi encontrado na Estação de Tratamento de Esgoto do SAAE, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (20).
De acordo com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), o feto estava dentro de uma sacola plástica, e foi encontrado por dois funcionários que faziam a limpeza de um gradil da rede coletora de esgoto em uma estação localizada no bairro Interlagos.
Segundo a Polícia Militar, um dos funcionários da estação acionou os militares, que constataram que seria um feto e comunicaram a perícia da Polícia Civil.
A Polícia Civil informou que o feto, que teria entre quatro a cinco meses, foi recolhido e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Ainda de acordo com a polícia, só será possível ter mais detalhes após a realização do exame cadavérico. O procedimento será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, que aguardará o resultados dos exames para definir se haverá instauração de inquérito.