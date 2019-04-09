Feto é encontrado dentro de saco em Central Carapina, na Serra

De acordo com a, o Ciodes foi acionado e encontrou o feto que teria entre sete e oito meses de formação, como afirmou a perícia da Polícia Civil que esteve no local.

De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi acionada para recolher o feto, que foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para identificação e para ser realizado exame para comprovar a causa da morte. O caso seguirá sob investigação da Policia Civil, e outras informações não serão passadas no momento para não atrapalhar as investigações.