Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entre 7 e oito meses

Feto é encontrado dentro de saco em Central Carapina, na Serra

Após a ação da PM, a Polícia Civil foi acionada. Não há maiores informações sobre o caso

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 14:25

Publicado em 

09 abr 2019 às 14:25
Feto foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um feto com aproximadamente oito meses de formação foi encontrado dentro de uma sacola próximo a uma padaria na Rua São Francisco, no bairro Central Carapina, Serra, por volta de 8h30 desta terça-feira (9). A perícia da Polícia Civil investiga as causas da morte e o caso segue sob investigação.
De acordo com a Polícia Militar, o Ciodes foi acionado e encontrou o feto que teria entre sete e oito meses de formação, como afirmou a perícia da Polícia Civil que esteve no local. 
De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi acionada para recolher o feto, que foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para identificação e para ser realizado exame para comprovar a causa da morte. O caso seguirá sob investigação da Policia Civil, e outras informações não serão passadas no momento para não atrapalhar as investigações.
Feto é encontrado dentro de saco em Central Carapina, na Serra
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salões autorais ganham força no mercado de serviços de beleza
Imagem de destaque
4 receitas com mandioca para um almoço saudável e prático
Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados