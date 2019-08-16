Feto é encontrado enterrado em mata em Vila Pavão

Uma mãe que teve aborto espontâneo enterrou o feto em uma mata na zona rural de Vila Pavão, na região Noroeste do Espírito Santo. A história só veio à tona após um homem, que trabalha na pavimentação da Estrada Leopoldo Ramelow, sentir um forte mau cheiro proveniente da mata.
Ao chegar ao local, o homem viu que algo estaria enterrado e, imediatamente, procurou a Polícia Militar. Após investigações, militares identificaram a mulher que teria enterrado o feto. Ela confessou que sofreu um aborto na semana passada e não sabia o que fazer com o feto.
De acordo com a
, a mulher de 34 anos prestou esclarecimentos na Delegacia de Vila Pavão e foi liberada em seguida, já que o delegado responsável entendeu que não havia indício de crime em flagrante.
O corpo do bebê foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde passará por exames que apontarão a causa da morte.