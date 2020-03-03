Alagado, zoológico de Marechal Floriano não tem data para reabrir
A chuva que atingiu o Espírito Santo no começo desta semana provocou estragos na Região Serrana. Em Marechal Floriano, córregos e rio transbordaram, a água invadiu ruas, casa, e atingiu também o zoológico da cidade. O local, que fica na comunidade Rio Fundo, ficou completamente alagado.
A proprietária do Zoo Park da Montanha, Rosângela Vieira de Souza, 55, informou que o zoológico não tem data para reabrir. No local vivem, atualmente, 750 animais. Com a chuva, alguns bichos tiveram que ser levados para a parte mais alta do zoológico.
"O local teve as atividades interrompidas sem data de retorno, vai depender da água escoar e da manutenção. Estamos com 22 funcionários do local, mais uma bióloga e uma veterinária para dar assistência aos animais que estão bem e protegidos", contou.
Chuva deixou zoológico de Marechal Floriano completamente alagado
O local funciona há sete anos. Essa é a terceira vez no ano que acontece alagamento na região, mas a água nunca havia chegado com tanta força como na madrugada de domingo para segunda-feira (02).
RIO JUCU ESTÁ 2 METROS ACIMA DO NÍVEL NORMAL
Segundo informações da Prefeitura de Marechal Floriano, o Rio Jucu braço sul está dois metros acima do nível normal. A prefeitura está nas ruas realizando a limpeza da cidade. Algumas lojas, localizadas na rua Valdemar Mees, que fica em frente ao Rio, estão fechadas.
O município tem, no momento, 20 pessoas desabrigadas por conta da chuva. Elas estão no Centro de Convenções da cidade, no bairro Santa Rita.