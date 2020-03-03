Zoológico de Marechal Floriano ficou completamente alagado após fortes chuvas Crédito: Divulgação / Zoo Park

Your browser does not support the audio element. Alagado, zoológico de Marechal Floriano não tem data para reabrir

A proprietária do Zoo Park da Montanha, Rosângela Vieira de Souza, 55, informou que o zoológico não tem data para reabrir. No local vivem, atualmente, 750 animais. Com a chuva, alguns bichos tiveram que ser levados para a parte mais alta do zoológico.

"O local teve as atividades interrompidas sem data de retorno, vai depender da água escoar e da manutenção. Estamos com 22 funcionários do local, mais uma bióloga e uma veterinária para dar assistência aos animais que estão bem e protegidos", contou.

Chuva deixou zoológico de Marechal Floriano completamente alagado

O local funciona há sete anos. Essa é a terceira vez no ano que acontece alagamento na região, mas a água nunca havia chegado com tanta força como na madrugada de domingo para segunda-feira (02).

RIO JUCU ESTÁ 2 METROS ACIMA DO NÍVEL NORMAL

Segundo informações da Prefeitura de Marechal Floriano , o Rio Jucu braço sul está dois metros acima do nível normal. A prefeitura está nas ruas realizando a limpeza da cidade. Algumas lojas, localizadas na rua Valdemar Mees, que fica em frente ao Rio, estão fechadas.