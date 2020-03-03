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Educação

Chuva deixa mais de 5 mil alunos sem aula no Sul do ES

Por conta dos acessos difíceis e até unidades alagadas, as aulas foram afetadas em Anchieta, Vargem Alta, Iconha e Castelo

Publicado em 02 de Março de 2020 às 21:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 21:01
Beira Rio, Castelo Crédito: Divulgação/ PMC
A chuva no Sul do Estado voltou a afetar municípios do Sul do Estado. Por conta dos acessos difíceis e até unidades alagadas, as aulas foram afetadas em AnchietaVargem AltaIconha e Castelo. A previsão é de que o tempo chuvoso permaneça nos próximos dias.
A chuva que atingiu Castelo na noite de domingo (1) elevou o nível do Rio Castelo, que chegou a 4,22 metros. As estradas da zona rural também ficaram prejudicadas. Ônibus e vans escolares não conseguiram percorrer as localidades. Por conta disso, a Secretaria Municipal de Educação divulgou nesta segunda (2), a suspensão das aulas na data e também amanhã, terça (3).
De acordo com a secretária municipal de Educação de Castelo, Joelma Celin, cerca de 5 mil alunos da rede municipal de ensino foram afetados. A situação, revela, é monitorada para definir se as atividades voltam ao normal na quarta-feira (04).

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Em Anchieta, a escola de Jabaquara, na zona rural, também teve as aulas suspensas. O motivo, segundo a prefeitura, é para abrigar os desalojados da comunidade vizinha, Limeira, que foi afetada por grande alagamento.
Já em Vargem Alta, três escolas municipais também suspenderam as aulas. São as unidades de Prosperidade, Alzira Gomes e Vale da Lua. O retorno das atividades nessas escolas, segundo a prefeitura, ainda não definido uma vez que está chovendo e o nível dos rios estão elevados. Em Iconha, a Secretaria de Educação também decidiu suspender temporariamente as aulas. Por lá, várias ruas ficaram alagadas e houve queda de pontes. 

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