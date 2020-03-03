Chuva deixa mais de 5 mil alunos sem aula no Sul do ES

Beira Rio, Castelo Crédito: Divulgação/ PMC

Vargem Alta, Iconha e A chuva no Sul do Estado voltou a afetar municípios do Sul do Estado. Por conta dos acessos difíceis e até unidades alagadas, as aulas foram afetadas em Anchieta Castelo . A previsão é de que o tempo chuvoso permaneça nos próximos dias.

A chuva que atingiu Castelo na noite de domingo (1) elevou o nível do Rio Castelo, que chegou a 4,22 metros. As estradas da zona rural também ficaram prejudicadas. Ônibus e vans escolares não conseguiram percorrer as localidades. Por conta disso, a Secretaria Municipal de Educação divulgou nesta segunda (2), a suspensão das aulas na data e também amanhã, terça (3).

De acordo com a secretária municipal de Educação de Castelo, Joelma Celin, cerca de 5 mil alunos da rede municipal de ensino foram afetados. A situação, revela, é monitorada para definir se as atividades voltam ao normal na quarta-feira (04).

Em Anchieta, a escola de Jabaquara, na zona rural, também teve as aulas suspensas. O motivo, segundo a prefeitura, é para abrigar os desalojados da comunidade vizinha, Limeira, que foi afetada por grande alagamento.