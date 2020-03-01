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Risco no Sul

Prefeitura de Vargem Alta emite alerta à população após chuvas

Quem mora às margens dos rios Fruteiras e Novo devem ficar atentos; comunidade de Pedra Branca está isolada

Publicado em 01 de Março de 2020 às 20:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2020 às 20:24
Fotos de drone de Vargem Alta após fortes chuvas em janeiro Crédito: FoqueMe vídeos
A Prefeitura de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, emitiu no início da noite deste domingo (1) um alerta à população localizada às margens do Rio Fruteiras e Rio Novo e em áreas de encostas para que entrem em alerta de prevenção.
Isso porque as chuvas intensas que caíram durante a tarde aumentaram o risco iminente de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. A orientação é procurar locais seguros e qualquer emergência procurar a Defesa Civil municipal. 
Vargem Alta foi uma das cidades mais atingidas pelas chuvas de janeiro, junto com Iconha,  Alfredo Chaves e Mimoso do Sul.  Na época, o centro da cidade ficou debaixo d´água e 31 comunidades tiveram prejuízos. 

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De acordo com a Defesa Civil de Vargem Alta, a população da comunidade de Pedra Branca está isolada. Já o Rio Novo está com nível acima do normal e está sendo monitorado, pois tem risco de subir ainda mais. Até agora, foi registrado um deslizamento de terra no distrito de Vila Maria.

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