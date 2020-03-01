Prefeitura de Vargem Alta emite alerta à população após chuvas

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Informamos a toda a população localizada as margens do Rio Fruteiras e Rio Novo e em áreas de encostas para que entrem em alerta de prevenção. As chuvas que caem nessa tarde (01/03) em todo município são intensas. Existe o risco iminente de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em locais com tais áreas de risco. Procure locais seguros, e qualquer emergência, procure a Defesa Civil Municipal! #Alerta #vargemalta