Prefeitura de Vargem Alta emite alerta à população após chuvas

A Prefeitura de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, emitiu no início da noite deste domingo (1) um alerta à população localizada às margens do Rio Fruteiras e Rio Novo e em áreas de encostas para que entrem em alerta de prevenção.
Isso porque as chuvas intensas que caíram durante a tarde aumentaram o risco iminente de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. A orientação é procurar locais seguros e qualquer emergência procurar a Defesa Civil municipal.
Vargem Alta foi uma das cidades mais atingidas pelas chuvas de janeiro, junto com Iconha, Alfredo Chaves e Mimoso do Sul. Na época, o centro da cidade ficou debaixo d´água e 31 comunidades tiveram prejuízos.
De acordo com a Defesa Civil de Vargem Alta, a população da comunidade de Pedra Branca está isolada. Já o Rio Novo está com nível acima do normal e está sendo monitorado, pois tem risco de subir ainda mais. Até agora, foi registrado um deslizamento de terra no distrito de Vila Maria.