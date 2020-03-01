Chuva forte provoca alagamentos na Grande Vitória

Uma forte chuva atinge a Grande Vitória desde o início da noite deste domingo (1º). Fotos e imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram pontos de alagamentos principalmente na cidade de Cariacica.

A SITUAÇÃO EM CARIACICA

De acordo com informações da Defesa Civil de Cariacica, as equipes estão em campo, mas já é possível adiantar alguns pontos de alagamentos na cidade:

Vila Capixaba, próximo ao supermercado Calvi

Praça de Bela Aurora

PA de Alto lage

Praça de Vale Esperança

Região próximo ao Terminal de Campo Grande

Avenida Expedido Garcia

Avenida América, em Jardim América

Na Avenida Moxuara, em Vale dos Reis, moradores relatam que estão ilhados em suas casas. Silvani Lima da Cruz mora no bairro há 30 anos e, segundo ela, esta foi a primeira vez que a água invadiu a residência dela.

Segundo a moradora, a água atingiu a altura da janela e o muro da casa caiu. "A gente trabalha tanto para acontecer uma coisa como essa", lamentou.

Um vídeo enviado por leitor mostra a situação próximo ao Terminal de Campo Grande. Assista:

Uma outra gravação mostra a situação próximo ao Shopping Moxuara, em Cariacica.

Ainda em Cariacica, passageiros do sistema Transcol relataram vazamentos no teto do Terminal de Campo Grande. A tradicional "Loja do Ivo" teria sido uma das mais atingidas. A Ceturb-ES informou, por meio de nota, que já enviou uma equipe de manutenção ao local para avaliar a situação e providenciar o reparo, caso seja necessário.

EM VIANA

Sítio é tomado por água e lama após chuva que atingiu a região que fica entre Viana e Guarapari. Local é Bahia Nova Crédito: Internauta

Também em Viana, a Polícia Rodoviária Federal emitiu alerta sobre pista parcialmente interditada no quilômetro 22, da BR 262, próximo ao presídio. Houve queda de árvore e barreira. Já o quilômetro 302, da BR 101, próximo a uma marmoraria, há ponto de alagamento.

A Defesa Civil de Viana informou que recebeu vários chamados neste domingo e ainda não conseguiu contabilizar todas as ocorrências.

EM VITÓRIA

Segundo informações da Defesa Civil de Vitória, há pontos de alagamentos nas Avenidas César Hilal, Norte Sul, Paulino Muller e no bairro Bento Ferreira.