Chuva forte provoca alagamentos na Grande Vitória

Uma forte chuva atinge a Grande Vitória desde o início da noite deste domingo (1º). Fotos e imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram pontos de alagamentos principalmente na cidade de Cariacica.
A SITUAÇÃO EM CARIACICA
De acordo com informações da Defesa Civil de Cariacica, as equipes estão em campo, mas já é possível adiantar alguns pontos de alagamentos na cidade:
- Vila Capixaba, próximo ao supermercado Calvi
- Praça de Bela Aurora
- PA de Alto lage
- Praça de Vale Esperança
- Região próximo ao Terminal de Campo Grande
- Avenida Expedido Garcia
- Avenida América, em Jardim América
Na Avenida Moxuara, em Vale dos Reis, moradores relatam que estão ilhados em suas casas. Silvani Lima da Cruz mora no bairro há 30 anos e, segundo ela, esta foi a primeira vez que a água invadiu a residência dela.
Segundo a moradora, a água atingiu a altura da janela e o muro da casa caiu. "A gente trabalha tanto para acontecer uma coisa como essa", lamentou.
Um vídeo enviado por leitor mostra a situação próximo ao Terminal de Campo Grande. Assista:
Uma outra gravação mostra a situação próximo ao Shopping Moxuara, em Cariacica.
Ainda em Cariacica, passageiros do sistema Transcol relataram vazamentos no teto do Terminal de Campo Grande. A tradicional "Loja do Ivo" teria sido uma das mais atingidas. A Ceturb-ES informou, por meio de nota, que já enviou uma equipe de manutenção ao local para avaliar a situação e providenciar o reparo, caso seja necessário.
EM VIANA
Há relatos de chuva forte também em Viana. Uma família está ilhada em um sítio que fica no limite entre Viana e Guarapari. Fotosmostram o cenário devastador do local, que foi alugado por amigos que passavam o final de semana lá. Um carro, modelo Gol, quase foi arrastado pela força da água. A piscina desapareceu.
Também em Viana, a Polícia Rodoviária Federal emitiu alerta sobre pista parcialmente interditada no quilômetro 22, da BR 262, próximo ao presídio. Houve queda de árvore e barreira. Já o quilômetro 302, da BR 101, próximo a uma marmoraria, há ponto de alagamento.
A Defesa Civil de Viana informou que recebeu vários chamados neste domingo e ainda não conseguiu contabilizar todas as ocorrências.
EM VITÓRIA
Segundo informações da Defesa Civil de Vitória, há pontos de alagamentos nas Avenidas César Hilal, Norte Sul, Paulino Muller e no bairro Bento Ferreira.
Vídeo de leitor enviado para A Gazeta mostra a situação no Parque Moscoso, Centro da Capital: