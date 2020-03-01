Chuva deixa pessoas ilhadas e quase arrasta carro em Viana

Sete pessoas ficaram ilhadas neste domingo (1º) em um sítio entre Viana e Guarapari após fortes chuvas que atingiram a região.
Fotos mostram o cenário devastador do local, que foi alugado por amigos que passavam o final de semana lá. Um carro, modelo Gol, quase foi arrastado pela força da água.
A assistente administrativo Pamella Crystine dos Reis conta que, inicialmente, 24 pessoas estavam na casa. Os sete restantes, incluindo duas crianças, seriam os últimos a sair. Foi quando a chuva se intensificou e, rapidamente, começou uma enxurrada.
"Foi tudo muito rápido. Muita água, pedra, lama. A gente pensou que o carro ia embora. Entrou água na casa, até a altura do joelho", relata Pamella.
Ela diz, também, que o Corpo de Bombeiros orientou o grupo a permanecer no local. O nível da água depois regrediu, mas voltou a chover forte na região.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Defesa Civil de Viana, que informou que irá até o local.
"O cenário é devastador. Ficamos desesperados. A gente não via mais piscina nem nada. O caseiro daqui disse que trabalha aqui há anos e isso nunca aconteceu antes", afirma a assistente administrativo.
Andrea Alves, que tem a mesma profissão da amiga, também está na casa. Ela avalia que não será possível deixar o local ainda neste domingo. "Voltou a chover e a gente não tem condições de sair daqui hoje não", lamenta.
"Foi só o tempo de descer com o carro e começou. A menina aqui (dona do sítio) perdeu tudo, freezer, tudo, entrou muita água. Nossa sorte é que tem o segundo andar", complementa Andrea.
A Defesa Civil de Viana informou que recebeu vários chamados neste domingo e ainda não conseguiu contabilizar todas as ocorrências.