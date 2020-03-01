Chuva forte assusta moradores do Sul do Espírito Santo

Chuva forte passa por cidades do Sul do ES e assusta moradores Crédito: Ivan Batista

Em Vargem Alta, a moradora Andreia Reis Tussini registrou como ficou a rua Tereza Dellanoite Rei, no Centro do município, bem próximo ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da prefeitura. Essa situação está acontecendo agora à tarde. Estamos abandonados à sorte e à misericórdia de Deus. Já está enchendo as casas, lamentou.

Chuva forte passa por cidades do Sul do ES e assusta moradores Crédito: Internauta A Gazeta

O coordenador da Defesa Civil Municipal, Nilson Reis de Souza, informou que a rua Tereza Dellanoite Rei é muito baixa em relação ao rio e, por isso, além do problema de alagamento, o escoamento da água que acumula na via é muito demorado.

Apesar de chover bem nesta tarde (1º), não tivemos nenhum outro chamado de alagamento. O Rio Novo está um pouco acima da média, mas, até o momento, às 16h, não há índice de transbordamento. Vou sair agora para verificar as cabeceiras e monitorar a situação, afirmou Nilson.

Já em Cachoeiro, o morador Edimar Augisto Rabello registou a força com que a água descia em uma das principais vias da cidade, a avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado. Segundo ele, quando as imagens foram feitas, chovia por menos de 10 minutos. Os bairros São Geraldo e Santa Helena também tiveram pontos de alagamento.

A Defesa Civil Municipal informou que não houve grandes transtornos devido às fortes chuvas deste domingo (1º), mas que continua monitorando áreas de risco e o nível do rio, que, até as 16h, também não apresentava risco de transbordamento.