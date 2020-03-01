Chuva forte assusta moradores do Sul do Espírito Santo

Os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta, na região Sul do Espírito Santo, registraram uma forte chuva na tarde deste domingo (1º). Moradores ficaram preocupados. As duas cidades passaram por uma grande enchente em janeiro deste ano.
Em Vargem Alta, a moradora Andreia Reis Tussini registrou como ficou a rua Tereza Dellanoite Rei, no Centro do município, bem próximo ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da prefeitura. Essa situação está acontecendo agora à tarde. Estamos abandonados à sorte e à misericórdia de Deus. Já está enchendo as casas, lamentou.
O coordenador da Defesa Civil Municipal, Nilson Reis de Souza, informou que a rua Tereza Dellanoite Rei é muito baixa em relação ao rio e, por isso, além do problema de alagamento, o escoamento da água que acumula na via é muito demorado.
Apesar de chover bem nesta tarde (1º), não tivemos nenhum outro chamado de alagamento. O Rio Novo está um pouco acima da média, mas, até o momento, às 16h, não há índice de transbordamento. Vou sair agora para verificar as cabeceiras e monitorar a situação, afirmou Nilson.
Já em Cachoeiro, o morador Edimar Augisto Rabello registou a força com que a água descia em uma das principais vias da cidade, a avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado. Segundo ele, quando as imagens foram feitas, chovia por menos de 10 minutos. Os bairros São Geraldo e Santa Helena também tiveram pontos de alagamento.
A Defesa Civil Municipal informou que não houve grandes transtornos devido às fortes chuvas deste domingo (1º), mas que continua monitorando áreas de risco e o nível do rio, que, até as 16h, também não apresentava risco de transbordamento.
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) divulgou na manhã deste domingo (1º), um aviso meteorológico comunicando grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas em todo o Espírito Santo. O período de vigência do grande perigo vai até as 8h desta segunda-feira (02).