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Tempo

Alerta de chuva forte e alagamento em 15 cidades do ES

Pancadas de chuva devem estar acompanhadas de trovoadas em todas as regiões capixabas

Publicado em 01 de Março de 2020 às 12:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2020 às 12:31
Semana deve começar com nuvens escuras na Capital do Espírito Santo Crédito: Cristina Dockhorn
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste domingo (1º) um alerta de chuva forte e alagamento para 15 municípios do Espírito Santo. O estado de atenção é válido até 8 horas de segunda-feira (02).
O alerta é para chuvas superiores a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros ao longo do dia. Grande risco alagamentos e transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas em cidades com tais áreas de risco, aponta o Inmet. Veja abaixo quais são os municípios em atenção.

MAIS PREVISÃO DO TEMPO NO ES

O boletim do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) reforça que a semana deve começar com chuva no Espírito Santo acompanhada de trovoadas em todas as regiões capixabas.
Na Grande Vitória a temperatura deve variar entre 21 ºC e 28 ºC. O tempo tende a ficar mais ameno na região Serrana - com mínimas de 17 ºC nas áreas mais altas. Nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste o calor vai prevalecer: com máximas superando os 30 ºC. Por fim, na região Sul, a variação térmica fica entre 20 ºC e 28 ºC.

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A tendência para terça-feira (03) é o reforço das áreas de instabilidade sobre o Estado. Chove ao longo do dia, podendo ocorrer pancadas de chuva com trovoadas, a partir da tarde.

BOLETIM DE CHUVAS 

De acordo com o último boletim disponibilizado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec), às 11 horas deste domingo, nas últimas 24 horas choveu mais de 50 milímetros em cinco cidades: Fundão, Alfredo Chaves, Anchieta, Marechal Floriano e Ibiraçu.
Municípios que mais registraram chuvas nas últimas 24 horas Crédito: Reprodução
O mesmo boletim apresenta alerta de deslizamentos em quatro municípios: Ibatiba, Alfredo Chaves, Anchieta e Fundão. Os alertas são de nível moderado.

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