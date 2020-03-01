Alerta de chuva forte e alagamento em 15 cidades do ES

Semana deve começar com nuvens escuras na Capital do Espírito Santo Crédito: Cristina Dockhorn

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste domingo (1º) um alerta de chuva forte e alagamento para 15 municípios do Espírito Santo. O estado de atenção é válido até 8 horas de segunda-feira (02).

O alerta é para chuvas superiores a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros ao longo do dia. Grande risco alagamentos e transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas em cidades com tais áreas de risco, aponta o Inmet. Veja abaixo quais são os municípios em atenção.

MAIS PREVISÃO DO TEMPO NO ES

Na Grande Vitória a temperatura deve variar entre 21 ºC e 28 ºC. O tempo tende a ficar mais ameno na região Serrana - com mínimas de 17 ºC nas áreas mais altas. Nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste o calor vai prevalecer: com máximas superando os 30 ºC. Por fim, na região Sul, a variação térmica fica entre 20 ºC e 28 ºC.

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A tendência para terça-feira (03) é o reforço das áreas de instabilidade sobre o Estado. Chove ao longo do dia, podendo ocorrer pancadas de chuva com trovoadas, a partir da tarde.

BOLETIM DE CHUVAS

De acordo com o último boletim disponibilizado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec), às 11 horas deste domingo, nas últimas 24 horas choveu mais de 50 milímetros em cinco cidades: Fundão, Alfredo Chaves, Anchieta, Marechal Floriano e Ibiraçu.

Municípios que mais registraram chuvas nas últimas 24 horas Crédito: Reprodução