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Chuva no ES

Nível do Rio Iconha diminui; 10 cidades ainda estão sob alerta de chuva no ES

Risco de chuva intensa deve durar até quarta-feira (4). Segundo a Defesa Civil, dez cidades estão sob alerta moderado de deslizamento e forte volume pluviométrico

Publicado em 01 de Março de 2020 às 08:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2020 às 08:56
Iconha: rio chegou a ficar 3,8 metros acima do nível normal Crédito: Internauta
Após os alagamentos no Sul do Estado no neste sábado (29), a Defesa Civil estadual não registrou novas ocorrências durante a madrugada deste domingo (1). Segundo o prefeito de Iconha, João Paganini, o volume do Rio Iconha, que chegou a ficar 3,8 metros acima do seu nível habitual, diminuiu, mas permanece um metro acima do normal. A previsão é de que chuvas mais fortes podem ocorrer até a próxima quarta-feira (4). A Defesa Civil mantém o alerta para dez municípios capixabas.
Segundo boletim divulgado na manhã deste domingo, há risco moderado de deslizamentos em Afonso CláudioSanta Maria de JetibáLaranja da TerraIbatibaAlfredo ChavesAnchietaMarechal FlorianoFundão e Serra. Há ainda risco moderado de chuva intensa em Santa Maria de Jetibá, Alfredo Chaves e Fundão.
Nível do Rio Iconha diminui - 10 cidades ainda estão sob alerta de chuva no ES
No sábado, em Iconha, o rio subiu 3,8 metros e a prefeitura chegou a divulgar um alerta para a população localizada às margens do afluente. Segundo o prefeito, o alerta foi retirado, mas o município continua monitorando a área. Estamos indo para o interior agora, verificar a situação das pontes. O rio baixou, mas continua cheio, com uma água bem barrenta, relata João Paganini.
De acordo com o relatório da Defesa Civil, não havia, até as 6h da manhã deste domingo, desabrigados ou desalojados por conta das chuvas. Os municípios que registraram maior acumulado de chuva foram Fundão, com 99 mm nas últimas 24h; Alfredo Chaves, 69,8 mm; e Anchieta, com 62 mm.

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CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

No sábado, uma árvore atingiu uma residência no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, mas não houve registro de feridos. Um muro de uma garagem também caiu, no bairro Basiléia, atingindo dois veículos, por conta das fortes chuvas. Na sexta, a Escola Municipal Jenny Guardia, no bairro São Geraldo, foi alagada após o transbordamento de uma galeria que passa por baixo da unidade educacional. A previsão é de que até a segunda-feira (2) a situação já esteja normalizada.

LARANJA DA TERRA

Em Laranja da Terra, uma rodovia que liga o município à Itarana foi desobstruída após ficar interditada na sexta-feira (27). A Defesa Civil monitora uma barragem no distrito de Joatuba, que estava acima do nível máximo.
Prefeitura de Iconha alerta população para riscos advindos das chuvas intensas Crédito: Internauta

OUTRAS OCORRÊNCIAS

Houve deslizamento também em Mimoso do Sul, na rodovia Sebastião Tâmara, que liga a cidada à Muqui, mas a via já foi liberada. Em Muniz Freire, a ES-379 também chegou a ficar interditada na serra que leva os motoristas para Iúna. Em Alegre, o asfalto que liga o município ao distrito de Café cedeu e abriu um buraco. A via segue sinalizada e parcialmente interditada.

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